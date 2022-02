ROUNDUP: Viele Schäden nach Unwetter im südlichen Afrika - neuer Sturm droht

MAPUTO/KAMPALA (dpa-AFX) - Nach einer Schneise der Verwüstung durch den Tropensturm Ana droht im südlichen Afrika eine weitere Verschärfung der humanitären Lage durch den nun heranziehenden Sturm Batsirai. Betroffen sind vor allem die Länder Mosambik, Malawi, Simbabwe und Sambia. "Uns werden weitere Niederschläge vorhergesagt und die Sorge ist, dass das die aktuellen Bedingungen durch den Tropensturm Ana noch verschlimmern wird", erklärte am Mittwoch Higino Filimone von der Hilfsorganisation ActionAid.

Laut UN-Zahlen hat Ana allein in Mosambik mindestens 21 Menschen das Leben gekostet und zahlreiche weitere verletzt. Zahlreiche Gebäude - darunter Schulen - und Felder wurden zerstört, viele Menschen wurden obdachlos. Auch in Malawi ist die Lage ernst. Fast 40 000 Menschen wurden durch sintflutartige Regenfälle vertrieben, zehn kamen ums Leben. "Die Schäden sind riesig und werden schwerwiegende Folgen für die ohnehin schon armen Bauerngemeinschaften in der Region haben", sagt Jane Michel, die zuständige Projektleiterin der Welthungerhilfe.

Die Ernten seien ruiniert, was wiederum schwerwiegende Folgen für die Ernte des nächsten Jahres haben wird. In den provisorischen Camps fehle es zudem an hygienischen und sanitären Einrichtungen und Gegenständen, wodurch die Gefahr des Ausbruchs von Infektionskrankheiten steigt. Betroffen sind auch Teile von Uganda, wo im Südwesten des Landes Häuser durch Schlammlawinen weggerissen worden seien. Viele Häuser in der Region sind zerstört und wichtige Verkehrswege unterbrochen, Bäume und Strommasten umgestürzt.

Der Tropensturm "Ana" war von der vor Afrikas Ostküste gelegenen Insel Madagaskar aus nach Mosambik gezogen. Der Süden von Afrika befindet sich derzeit in der sommerlichen Zyklon-Saison, die bis März oder April schwere Stürme und Niederschläge mit sich bringen kann./rek/DP/stk