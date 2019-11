ROUNDUP/Verein: Viele Redaktionsspitzen bei Zeitungen weiter männerdominiert

HAMBURG (dpa-AFX) - Frauen sind in den Führungsetagen vieler Zeitungsredaktionen in Deutschland aus Sicht des Vereins Pro Quote Medien weiterhin stark unterrepräsentiert.



Das Geschlechterverhältnis speziell bei Regionalzeitungen sei nach wie vor "katastrophal", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Vereins. Es handelt sich um eine Übersicht der Geschlechterverteilung in journalistischen Führungspositionen bei Zeitungen, Zeitschriften, Onlinemedien und Nachrichtenagenturen.

Dazu listete der Verein Daten zur Zusammensetzung von Chefredaktion und Stellvertretung unter anderem bei 100 Regionalzeitungen mit Stand Frühjahr 2019 auf und kam zu dem Schluss: Bei den Regionalzeitungen mit eigenem Mantelteil betrage der vom Verein berechnete sogenannte Frauenmachtanteil 10,2 Prozent. Bei einer Untersuchung vor drei Jahren, bei der allerdings nicht alle Zeitungstitel deckungsgleich mit der jetzigen Berechnung sind, lag der Anteil bei 9,5 Prozent.

Mit Frauenmachtanteil ist nicht der Frauenanteil an sich in den Führungsteams gemeint. Pro Quote Medien gewichtet die Ebene der Führungspositionen zusätzlich. Je höher eine Position ist, desto mehr Gewicht bekommt sie innerhalb der gesamten Berechnung des Machtanteils./rin/DP/fba