ROUNDUP: Verbraucherschützer und Autobranche mit konträrer Diesel-Bilanz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen dringen ein Jahr nach dem Dieselgipfel von Politik und Autobranche auf deutlichere Fortschritte beim Kampf gegen zu schmutzige Luft.



"Es wird Zeit für einen zweiten, echten Dieselgipfel, bei dem auch betroffene Dieselfahrer vertreten sein müssen", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, am Dienstag. Autofahrer seien verunsichert und warteten weiter vergebens auf umfassende Aufklärung. Software-Updates bei älteren Diesel stockten, technische Nachrüstungen seien in weiter Ferne, in mehreren Städten drohten Fahrverbote. Die Autoindustrie bilanzierte dagegen, die angestoßenen Maßnahmen zeigten Wirkung.

Beim Dieselgipfel mit Bund und Ländern am 2. August 2017 hatten die deutschen Autobauer unter anderem neue Abgas-Software für insgesamt 5,3 Millionen Wagen bis Ende 2018 zugesagt - darunter 2,5 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen , aus denen illegale Software entfernt werden muss. Laut Bundesverkehrsministerium sind mittlerweile rund 2,9 Millionen Wagen umgerüstet, bei weiteren 1,6 Millionen läuft der Update-Prozess oder steht kurz bevor. Der Zeitplan bis Jahresende wackelt, Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) besteht aber darauf.

Zum Fortschritt der Software-Updates machen nicht alle Hersteller konkrete Angaben. Der VW -Konzern teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass inzwischen mehr als 2,25 Millionen Wagen umgerüstet seien. Insgesamt sollen Autobesitzern für rund 3,8 Millionen Fahrzeuge individuelle Software-Lösungen angeboten werden. Daimler teilte mit, dass mehr als 230 000 Fahrzeuge in freiwilligen Aktionen Updates bekommen hätten. BMW erklärte dagegen, vor der Festlegung der finalen Prämissen und der detaillierten Ermittlung der Halterdaten keine Zahlen zu nennen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hob klare Verbesserungen der Luftqualität in Städten hervor. "Von flächendeckenden Fahrverboten kann nicht mehr die Rede sein", sagte Präsident Bernhard Mattes. Allein 2017 seien 1,1 Millionen moderne Euro-6-Diesel auf die Straßen gekommen, fast ebenso viele ältere Diesel seien aus dem Bestand gegangen. Dieser Prozess setze sich kontinuierlich fort. Bei den auf dem Dieselgipfel vereinbarten Maßnahmen komme man gut voran. Dazu gehört unter anderem ein Fonds des Bundes von einer Milliarde Euro für Maßnahmen in Kommunen. Die deutschen Hersteller zahlen zusammen 250 Millionen Euro ein. Ausländische Marken beteiligen sich nicht.

Wie schnell die Software-Umrüstungen vorankommen und welchen Effekt sie für saubere Luft haben können, muss sich zeigen. Bis 1. September soll die Entwicklung der Updates abgeschlossen sein, damit die neue Software vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) geprüft werden kann. Dann kommt es auch darauf an, wie viele Autobesitzer tatsächlich neue Software aufspielen lassen - verpflichtend ist die Teilnahme nicht./sam/tst/rol/eni/DP/she