ROUNDUP/Verband: Brauchen Pflegekräfte aus Ausland - Initiative läuft weiter

MAINZ (dpa-AFX) - Der Mangel an Pflegekräften ist in aller Munde.



Eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz läuft nun unter neuem Namen weiter. Politik und Branchenvertreter sind sich einig, dass die Lücke nur mit ausländischen Fachkräften geschlossen werden kann.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen sofort Entlastung durch zusätzliche Kräfte in der Altenpflege, damit sie überhaupt einmal durchatmen können", sagte Bernd Meurer einer Mitteilung von Montag zufolge. Meurer ist Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste und dessen Landeschef. Die in Rheinland-Pfalz fehlenden 2000 Kräfte müssten zu großen Teilen aus dem Ausland kommen. Nur mit einer schnelleren Anerkennung internationaler Pflegekräfte könne die Versorgung kurz- und mittelfristig sichergestellt werden.

Die Gewinnung von Pflegekräften aus der EU und aus Drittstaaten ist auch Teil der Initiative, die nun unter dem Namen "Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0 - 2018 bis 2022" fortgesetzt wird, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Eine Vereinbarung wurde am Montag mit Branchenvertretern unterzeichnet.

Ziel sei unter anderem, eine Übersicht gut laufender Beispiele zu erstellen, mit denen bereits jetzt Fachkräfte aus anderen Ländern angelockt werden könnten, teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Diese Übersicht solle auch Pflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Zudem sollten die Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen optimiert werden. Menschen aus dem Ausland sollen demnach noch gezielter für berufsvorbereitende Maßnahmen, Ausbildungen und Weiterbildungen gewonnen werden - auch unter Berücksichtigung von deren Sprache, Kultur und Religion.

Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sowie Vertreter von Landespflegekammer, Pflegegesellschaft, Landeskrankenhausgesellschaft und der Gewerkschaft Verdi betonten gemeinsam, die Sicherung von Fachkräften in der Pflege sei eine "Daueraufgabe", die sich nur gemeinsam bewältigen lasse. Die Initiative soll auch helfen, die Zahl der Auszubildenden in der Branche zu steigern sowie die Ausbildung und die Arbeitsbedingungen zu verbessern - etwa hin zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die vorangegangene Initiative 2012-2015 konnte die Zahl der Auszubildenden in der Pflegebranche nach Ministeriumsangaben bereits erhöhen. In der Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung seien es im ersten Ausbildungsjahr 2011/12 noch 1163 Auszubildende gewesen, 2015/16 dann 1356. In der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sei die Zahl im gleichen Zeitraum von 120 auf 135 Auszubildende geklettert. In der Altenpflege wurden im zweiten Ausbildungsjahr 2011/12 demnach zunächst 794 Azubis gezählt, 2015/16 dann 1042.

Der oppositionellen CDU-Fraktion ist das nicht genug. Die Landesregierung müsse aktiver werden. Der Fraktionsbeauftragte Michael Wäschenbach sagte: "Bislang hat die Landesregierung die von ihr selbst geweckten Erwartungen nicht erfüllt." Die bisher erreichten Werte genügten nicht, um die Zukunft der Pflege in Rheinland-Pfalz durch ein bedarfsgerechtes Angebot zu sichern./chs/DP/tos