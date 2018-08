ROUNDUP: Vattenfall will bei Hamburger Fernwärme im Boot bleiben

HAMBURG (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des nahen Fristendes für den Rückkauf des Hamburger Fernwärmenetzes durch die Stadt hat Vattenfall sein Interesse an der Fortführung der Zusammenarbeit bekundet - auch ohne das Kohlekraftwerk Moorburg.



"Vattenfall möchte an der Weiterentwicklung der Fernwärme weiterarbeiten und ist bereit, sinnvolle Konzepte zu entwickeln und umzusetzen", sagte die Hamburger Sprecherin des schwedischen Energiekonzerns, Barbara Meyer-Bukow. Voraussetzung sei allerdings, "dass eine gemeinsame Lösung gefunden wird, die zu einer deutlichen CO2-Einsparung führt, wirklich auf das Erneuerbare-Zeitalter vorbereitet und die Preise im Zaum hält".

Hintergrund ist der 2013 per Volksentscheid geforderte Rückkauf der Hamburger Energienetze. Die Stadt hat noch bis zum 31. November Zeit, das Fernwärmenetz inklusive des überalterten Kohle-Heizkraftwerks Wedel für insgesamt 950 Millionen zurückzukaufen. Nutzt sie diese Option nicht, bliebe die Fernwärme in privater Hand bei Vattenfall.

Der Wert des Unternehmens liegt mittlerweile allerdings rund 300 Millionen Euro unter dem 2014 vereinbarten Mindestkaufpreis. Der Senat befürchtet, gegen die Haushaltsordnung zu verstoßen, sollte der Preis dennoch gezahlt werden. Momentan hält die Stadt bereits mit 25,1 Prozent an dem Netz eine Sperrminorität. Der Rest gehört Vattenfall. Die Verhandlungen laufen.

Bei der Stadt sieht man diese Offerte eines dritten Weges unter dauerhafter Einbeziehung des schwedischen Energieriesens skeptisch. "Über laufende Verhandlungen mit Vattenfall äußern wir uns nicht", sagte ein Sprecher der Umweltbehörde zwar. Aber: "Der Hamburger Senat arbeitet weiter daran, die Verpflichtung des Volksentscheids zur Übernahme der Energienetze umzusetzen." Dann wäre Vattenfall raus.

Für Zeitdruck sorgt auch das in die Jahre gekommene Heizkraftwerk Wedel, das rund 120 000 Haushalte im Hamburger Westen mit Fernwärme versorgt, aber jährlich bis zu 1,4 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre pustet und 2021 stillgelegt werden soll. Vattenfall hatte sich bislang für einen Anschluss des Kraftwerks Moorburg als Ersatz stark gemacht. Die in dem modernen Steinkohle-Kraftwerk ohnehin anfallende Wärme wird bisher ungenutzt heruntergekühlt. Ein Anschluss Moorburgs an das Fernwärmenetz ist allerdings im Koalitionsvertrag der rot-grünen Regierung ausgeschlossen.

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat ein Konzept vorgelegt, mit dem die in Wedel wegfallenden Kapazitäten ausgeglichen werden sollen. Es sieht neben der Nutzung von in der Stahl- und Aluminiumindustrie im Hafen anfallenden Wärme unter anderem auch die Verwendung der städtischen Abwasser durch Wärmepumpentechnologie und einen unterirdischen Wärmespeicher unter der Elbinsel Dradenau vor. Mit Mehrkosten von laut Kerstan rund 10 Prozent, die die Fernwärmekunden tragen müssten. Eine Einbindung Moorburgs hat dagegen "in keiner der städtischen Planungen irgendeine Rolle gespielt", sagte ein Sprecher der Umweltbehörde.

"Wir sind zu der Ansicht gelangt, dass seitens der Stadt eine Wärmeeinspeisung durch das Kraftwerk Moorburg eine sehr schwierige Option ist", meinte auch Meyer-Bukow. "Mit einer entsprechenden politischen Entscheidung würden wir natürlich leben." Man sei aber bereits in einem konstruktiven Dialog, bei dem Alternativen beurteilt würden.

"Dabei muss es zuerst um eine wirklich effiziente Nutzung des fossilen Energieträgers Gas und um eine Vorbereitung der heute im Wärmemarkt nur begrenzt möglichen Nutzung von erneuerbaren Energien gehen." Diese Voraussetzung biete aber noch keines der heute diskutierten Konzepte, auch nicht das der Umweltbehörde, sagte Meyer-Bukow. Vattenfall hat sich den Verzicht auf fossile Energien binnen einer Generation auch werbewirksam auf die Fahnen geschrieben.

Das Unternehmen strebt nun offensichtlich eine Mischung aus dem Kerstan-Konzept mit Wärmespeicher, Nutzung der Industrie- und Abwasserwärme unter Einbeziehung der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm - ebenfalls in Vattelfall-Hand - sowie einem neuen, effizienten Gas-Kraftwerk an, das dann sinnvollerweise im Hafen stehen müsste. Denn ein Planfeststellungsverfahren für eine Fernwärmeleitung unter der Elbe ist bereits angestoßen, ruht aber aufgrund der unklaren Lage.

"Wir haben genug Elemente zur Verfügung, um eine sinnvolle Lösung zu ermöglichen", sagte Meyer-Bukow, ohne weitere Details zu nennen. Nur soviel: "Dort wird Gas eine Rolle spielen, aber ebenso Speicherlösungen und die Nutzung von Wärmepumpentechnologie."

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) verlangte vom Senat ein Festhalten an den Rückkaufsplanungen. Der Volksentscheid habe eine "ganz klare Bindung", sagte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch. Daran ändere auch das Vattenfall-Angebot nichts. "Dass Vattenfall jetzt eine Kompromisslinie fährt, ist ein Indiz, dass die Fernwärme ein gutes Geschäft ist."

Für den Chef der FDP-Bürgerschaftsfraktion würde der Verzicht auf Moorburg zugunsten eines Kraftwerkneubaus nur zulasten der Verbraucher gehen. "Es ist nicht akzeptabel, dass die Hamburger Fernwärmekunden teuer dafür bezahlen sollen, dass die Grünen eine gesichtswahrende Lösung erhalten", sagte Michael Kruse. Ein Neubau sei dem Anschluss Moorburgs ökonomisch und ökologisch unterlegen. "Es besteht kein Zweifel: Dieser Fernwärmekompromiss ist faul."/fi/DP/tos