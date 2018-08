ROUNDUP: VW legt beim US-Absatz weiter zu - SUV bleiben gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen hat seine Verkäufe in den USA im vergangenen Monat dank gefragter Stadtgeländewagen erneut kräftig gesteigert.



Im Juli wurden 30 520 Autos mit dem VW -Logo und damit knapp 13 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum abgesetzt, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Herndon (Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf legten die Verkäufe um acht Prozent auf 203 418 Neuwagen zu.

Nachdem der Abgas-Skandal den Absatz zwischenzeitlich hatte einbrechen lassen, ist VW auf dem US-Markt schon länger wieder im Aufwind. Insbesondere aufgrund einer erfolgreichen SUV-Offensive mit den Modellen Atlas und Tiguan wurde nun bereits der siebte Monat in Folge mit einem Verkaufsplus verbucht. Zudem setzt VW große Hoffnungen auf den neuen Jetta - sein meistverkauftes US-Modell.