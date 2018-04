ROUNDUP: VW deutet veränderte Rolle für Vorstandschef Müller an

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern will seine Führungsspitze umbauen.



Dies könne auch zu personellen Veränderungen im Vorstand und bei den Ressortzuständigkeiten führen, teilte Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mit. "Dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören", hieß es.

Vorstandschef Matthias Müller habe seine "grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken". Nähere Angaben dazu machte der Dax-Konzern zunächst nicht.

Bei den Anlegern dürfte das laut einem Händler tendenziell gut angekommen, zumal Müller nicht ganz unumstritten sei. Zudem verwies er darauf, dass schon länger über eine Abspaltung des Lkw-Geschäfts spekuliert werde.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen sind daraufhin am frühen Nachmittag auf ein Tageshoch gestiegen. Zuletzt lagen sie knapp 3 Prozent im Plus. Die VW-Aktien hatten am Dienstag schon zuvor von einem positiven Branchenumfeld profitiert, nachdem China eine Senkung der Auto-Zölle in Aussicht gestellt hatte.

Sollten personelle Veränderungen im Vorstand der Volkswagen AG erfolgen, könnte dies auch zu entsprechenden personellen Veränderungen im Vorstand der Porsche Automobil Holding SE führen, teilte diese mit. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Porsche SE hält gut 52 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen./sl/mis/das/stk