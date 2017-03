ROUNDUP: VÖB-Experten nach Kursrally und trotz Risiken verhalten zuversichtlich

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate halten die Experten des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) das weitere Potenzial am Aktienmarkt überwiegend für begrenzt.



Fast alle rechnen mit vorübergehenden Rückschlägen, sehen aber vorerst keinen dauerhaften Umschwung. Trotz der politischen Unsicherheit durch die veränderte US-Politik, den bevorstehenden Brexit sowie richtungweisende Wahlen in Europa seien die Anleger ausgesprochen gelassen, sagte Marktstratege Markus Reinwand von der Landesbank Helaba bei der Vorstellung der VÖB-Aktienmarktprognose am Mittwoch in Frankfurt. Zusammen mit den hohen Bewertungen führe dies zu Rückschlagrisiken.

Analyst Manfred Bucher von der BayernLB warnt angesichts "insbesondere in den Vereinigten Staaten schon hoher Bewertungen" vor zu viel Optimismus. Sollte sich die Weltwirtschaft stark abschwächen oder die Zinsen deutlich steigen, dürften die Aktienkurse merklich unter Druck geraten. Gegen eine Trendwende nach unten innerhalb der nächsten zwölf Monate sprächen aber die stabile Weltwirtschaft, wieder anziehende Unternehmensgewinne sowie die fortgesetzte Billiggeldpolitik der Europäischen Zentralbank. Zudem dürfte trotz des Drucks EU-feindlicher Kräfte die Europäische Union als Ganzes vorerst nicht in Frage gestellt werden.

Im Durchschnitt sehen die sieben VÖB-Experten den Dax im Juni 2017 bei 12 021 Punkten und damit in etwa auf seinem aktuellen Niveau. Die Bandbreite der Schätzungen ist hier mit 11 600 bis 12 500 Punkten geringer als auf Sicht von zwölf Monaten. Hier reichen die Prognosen von 11 500 bis 13 500 Zähler. Bis zum Mittel von 12 357 Punkten ergibt sich ein Kurspotenzial von knapp 3 Prozent.

Am optimistischsten ist die Weberbank. Analyst Oliver Borgis setzt auf eine solide Weltwirtschaft und anziehende Gewinnerwartungen für die Unternehmen. Vor allem mit Blick auf den europäischen Aktienmarkt ist er zuversichtlich. Hier sieht der Experte im Vergleich zu den USA Nachholpotenzial. Wichtig sei aber, dass politische Störfeuer ausblieben.

Ein drohendes Zerbrechen der EU infolge der Wahlen etwa in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland hält der Experte für unwahrscheinlich. Zudem zeichne sich ein Ende der Sparpolitik in der EU ab - entweder unter dem direkten Einfluss der Populisten oder als Strategie der etablierten Parteien, um Populisten abzuwehren. Ein Hoffnungsschub für die Aktienmärkte, wie in den USA bereits geschehen, stünde in Europa dann erst noch bevor.

Borgis spielt damit auf die Kursrally an der Wall Street infolge der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im vergangenen November an. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt, der Dow Jones Industrial, kletterte binnen gut vier Monaten bis Anfang März um rund 15 Prozent auf ein Rekordhoch bei 21 169 Punkten. Der Dax legte im gleichen Zeitraum zwar ähnlich zu, bis zu seinem Rekordhoch bei 12 390 Punkten fehlen aktuell aber noch mehr als 3 Prozent.

Lediglich die DekaBank und die NordLB sehen den Dax in zwölf Monaten unter dem aktuellen Kursniveau von etwa 12 000 Zählern. Stratege Joachim Schallmayer von der DekaBank ist insbesondere mittelfristig vorsichtig. Er traut dem Dax in den kommenden sechs Monaten einen Anstieg auf 12 500 Punkte zu, sieht ihn in einem Jahr aber nur noch bei 11 800 Zählern. Wie seine Kollegen verwies auch er auf eine gut laufende Wirtschaft. Allerdings ende auch eine solche Phase irgendwann. So könnten die hohen Erwartungen an mögliche Konjunkturprogramme unter Trump enttäuscht werden, was vor allem den US-Aktienmarkt korrekturanfällig mache.

Für Ungemach könnte zudem die Zinsentwicklung sorgen. Noch würden steigende Notenbankzinsen als Signal einer weiteren Stabilisierung des Preis- und Wachstumsumfeldes positiv bewertet. Anleger dürften weiterhin auf Unternehmen setzen, die von höheren Zinsen profitierten. Ab einer bestimmten Höhe würden Zinsen dann allerdings zur Belastung für die Kurse, gab Schallmayer zu bedenken.

Steigen die Zinsen über ein bestimmtes Niveau, gewinnen alternative Anlagen wie etwa Anleihen im Vergleich zu Aktien an Attraktivität. So gilt das Niedrigzinsniveau der vergangenen Jahre als wichtiger Treiber der Aktienmärkte, fehlte es doch an attraktiven Alternativen. Höhere Zinsen können zudem Konsumenten und Unternehmen belasten. Sich zu verschulden, oder die Ablösung alter Kredite werden dann teurer. Das kann die Kauflaune mindern und die Gewinne schmälern./mis/edh/zb