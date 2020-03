ROUNDUP/VIRUS: Banken Societe Generale und Barclays streichen Dividenden

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Großbanken Societe Generale und Barclays lassen Ausschüttungen für Investoren ausfallen.



Die Societe Generale streiche die Dividende für 2019 und komme damit der Aufforderung der Europäischen Zentralbank (EZB) nach, auf Ausschüttungen zu verzichten, teilte das Geldhaus am Dienstagabend in Paris mit. An der Hauptversammlung am 19. Mai hält die französische Großbank fest.

Die britische Barclays-Bank teilte unterdessen mit, dass sie ihren Aktionären im laufenden Jahr keine Dividenden zukommen lassen wird. Das gelte sowohl für die Ganzjahresausschüttung als auch für Zwischendividenden. Auch auf Aktienrückkäufe werde die Bank verzichten./fba/he