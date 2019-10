ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone hellt sich leicht auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober geringfügig aufgehellt.



Wie das Institut Markit am Donnerstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 50,2 Zähler. Die Stabilisierung erfolgt jedoch von niedrigem Niveau aus. Im September war das Konjunkturbarometer auf den tiefsten Stand seit etwa sechs Jahren gefallen. Analysten hatten für Oktober mit einem Anstieg auf 50,3 Punkte gerechnet.

In der angeschlagenen Industrie stagnierte der Indikator auf 45,7 Punkten. Das liegt klar unterhalb der Wachstumsgrenze von 50 Punkten und deutet auf eine rückläufige Aktivität hin. Besser stellt sich die Lage im Dienstleistungssektor dar, wo der Indikator leicht um 0,2 Punkte auf 51,8 Zähler anstieg.

Fachleute erklären das Auseinanderklaffen zwischen Industrie und Dienstleister mit der Exportlastigkeit der Industrie. Die vielen Handelskonflikte lasten daher besonders stark auf dem verarbeitenden Sektor. Die Dienstleister agieren dagegen binnenorientierter, was sie etwas vor Gefahren aus dem Außenhandel abschirmt.

Besonders schwach ist die Lage der Industrie immer noch in Deutschland, der Dienstleistungssektor schlägt sich aber auch hier besser. In Frankreich liegen die Indikatoren höher als im Nachbarland, im Oktober stiegen sie sogar durchweg an.

"Die Eurozone verzeichnete auch im Oktober annähernde Stagnation", erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Industrie stecke weiter in der schwersten Rezession seit 2012 und ziehe auch den Servicesektor in Mitleidenschaft. Als Gründe für die generell schwache Entwicklung nannte er die Handelskonflikte, den ungewissen Fortgang des Brexit und Unsicherheit wegen immer düsterer Wachstumsprognosen.

