ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone fällt auf Zwei-Jahrestief

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht.



Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 1,4 Punkte auf 52,7 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist der zweite Rückgang in Folge. Volkswirte wurden vom Ausmaß des Rückgangs überrascht. Sie hatten nur einen leichten Dämpfer auf 53,9 Punkte erwartet.

Noch tiefer war der Stimmungsindikator laut Markit zuletzt vor 25 Monaten. Trotz des erneuten Dämpfers signalisiert er aber weiter ein wirtschaftliches Wachstum, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Belastet wurde der Konjunkturindikator für die Eurozone durch Stimmungsdämpfer in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen.

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone habe sich im Oktober spürbar verlangsamt, kommentierte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Die aktuellen Stimmungsdaten deuten seiner Einschätzung nach auf einen "enttäuschenden Jahresausklang 2018" hin. "Hauptgrund für die Abkühlung sind die geringeren Exporte, was zahlreiche Umfrageteilnehmer auf Handelskonflikte und Zölle zurückführten", erklärte Williamson.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, trübten sich die Stimmungsindikatoren spürbar ein. Der Rückgang umfasste sowohl die Industrie als auch die Dienstleistungsbetriebe. Eine zweigeteilte Entwicklung zeigte sich dagegen in Frankreich. Während der Indexwert für den Bereich Dienstleistungen überraschend zulegte, ging er für die Industrie unerwartet stark zurück.

"In der Eurozone wird die konjunkturelle Delle tiefer", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Insbesondere Deutschland komme stärker unter die Räder. Allerdings sei nicht mit einer unmittelbar bevorstehenden Rezession zu rechnen.

Nach Einschätzung des Experten Christoph Weil von der Commerzbank schwindet die Hoffnung, dass das schwache Wirtschaftswachstum im Sommer nur ein Ausreißer gewesen sei. Vor allem bremse die Entwicklung in Deutschland das Wachstum in der Eurozone. "Maßgeblich hierfür waren wohl die Probleme der Autoindustrie bei der Zertifizierung von Fahrzeugen nach dem Emissionstestverfahren (WLTP)", sagte der Commerzbank-Experte.

Der Euro regierte mit Kursverlusten auf die Daten. Im Vormittagshandel fiel er bis auf 1,1410 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Monaten.

^Region/Index Oktober Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 52,7 53,9 54,1

Verarb. Gew. 52,1 53,0 53,2

Dienste 53,3 54,5 54,7

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 52,3 53,4 53,7

Dienste 53,6 55,5 55,9

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,2 52,4 52,5

Dienste 55,6 54,7 54,8°

(in Punkten)

/jkr/bgf/jha/