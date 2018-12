ROUNDUP: Unternehmensstimmung in Eurozone auf Zweijahrestief

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum ist im November auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen.



Wie das Institut Markit am Mittwoch nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,4 Punkte auf 52,7 Zähler. Das ist der niedrigste Wert seit September 2016. Der Rückgang fällt allerdings nicht ganz so stark aus, wie in einer ersten Runde geschätzt. Die Eurozone stecke weiter in einer Wachstumsdelle, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Sowohl in der Industrie als auch unter Dienstleistern verschlechterte sich die Stimmung. Besonders deutlich hätten sich die Indikatoren in Deutschland eingetrübt, kommentierte Markit. Der dortige Gesamtindikator sei auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren gefallen. In Italien liege er weiter unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten. In Frankreich und Spanien habe sich die Lage dagegen etwas aufgehellt.

Markit-Ökonom Williamson rechnet für das Schlussquartal mit einem Gesamtwachstum in der Eurozone von 0,3 Prozent zum Vorquartal. Produktion und Auftragseingang seien derzeit schwach, zumal die Schwäche in der Industrie zunehmend auf den Dienstleistungssektor überspringe. Gegenwind lieferten der Brexit, die zahlreichen Handelsstreitigkeiten, die Flaute im Autosektor sowie die erhöhte politische und wirtschaftliche Unsicherheit.

Region/Index November Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 52,7 52,4 52,4 53,1

Verarb. Gew. 51,8 51,5 51,5 52,0

Dienste 53,4 53,1 53,1 53,7

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 51,8 51,6 51,6 52,2

Dienste 53,3 53,3 53,3 54,7

FRANKREICH

Verarb. Gew. 50,8 50,7 50,7 51,2

Dienste 55,1 55,0 55,0 55,3

ITALIEN

Verarb. Gew. 48,6 48,9 --- 49,2

Dienste 50,3 49,3 --- 49,2

SPANIEN

Verarb. Gew. 52,6 51,5 --- 51,8°

Dienste 54,0 53,9 --- 54,0°

(in Punkten)

