ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum besser als gedacht

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai deutlicher aufgehellt als bisher bekannt.



Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber der Vormonat um 0,3 Punkte auf 51,8 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung hatte einen geringfügigen Anstieg auf 51,6 Punkte ergeben. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Markit sprach trotz der Aufhellung von einem schwachen Wirtschaftswachstum in der Eurozone.

Nach wie vor fällt die Lage im Euroraum zwiegespalten aus. Während die Zeichen in der Industrie auf wirtschaftliche Schrumpfung stehen, wachsen die Dienstleister weiter und stützen das Gesamtwachstum.

Ähnlich stellt sich die Situation in den großen Euroländern dar, wobei die Wachstumsschere in Deutschland am weitesten auseinander geht. In Frankreich und Spanien dürfte die Industrie dagegen immer noch leicht wachsen.

Markit-Chefökonom Chris Williamson kommentierte die Entwicklung verhalten. Selbst im Dienstleistungssektor sei das Wachstum mäßig, weil sich der Sektor dem Abwärtstrend in der exportlastigen Industrie nicht entziehen könne. Für das zweite Quartal sei für den gesamten Euroraum allenfalls mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent zu rechnen. Das wäre halb so viel wie in den ersten drei Monaten des Jahres. "Für eine kurzfristige Verbesserung spricht derzeit leider wenig."

Region/Index Mai Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,8 51,6 51,6 51,5

Verarb. Gew. 47,7 47,7 47,7 47,9

Dienste 52,9 52,5 52,5 52,8

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 44,3 44,3 44,3 44,4

Dienste 55,4 55,0 55,0 55,7

FRANKREICH

Verarb. Gew. 50,6 50,6 50,6 50,0

Dienste 51,5 51,7 51,7 50,5

Italien

Verarb. Gew. 49,7 48,5 --- 49,1

Dienste 50,0 49,8 --- 50,4

Spanien

Verarb. Gew. 50,1 51,3 --- 51,8

Dienste 52,8 52,5 --- 53,1°

(in Punkten)

