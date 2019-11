ROUNDUP: Unicredit steigt bei Mediobanca komplett aus

Weitere Suchergebnisse zu "Mediobanca":

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Bank Unicredit hat sich komplett aus dem heimischen Branchenkollegen Mediobanca zurückgezogen.



74,5 Millionen Aktien entsprechend einem Anteil von 8,4 Prozent seien für 10,53 je Stück verkauft worden, teilte das Institut am späten Mittwochabend mit. Brutto erlöste Unicredit damit 785 Millionen Euro. Mit 10,53 Euro war die Mediobanca-Aktie am Mittwoch auch aus dem Handel an der Mailänder Börse gegangen.

Die Transaktion werde im vierten Quartal gebucht, teilte Unicredit weiter mit. Sie werde die harte Kernkapitalquote CET 1 nicht wesentlich beeinflussen./he