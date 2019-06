ROUNDUP/US-Notenbankchef Powell: Handelskonflikt wird genau beobachtet

CHICAGO (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve wird den Handelskonflikt zwischen den USA und China nach Worten ihres Vorsitzenden genau beobachten und auf dessen Fortgang reagieren.



"Wir wissen nicht, wie oder wann diese Probleme gelöst werden", sagte Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag auf einer Notenbankkonferenz in Chicago. Man beobachte die wirtschaftlichen Auswirkungen genau und werde "wie immer" entsprechend handeln, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Die Bemerkungen Powells fallen in einem Umfeld mit starken Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank. An den Finanzmärkten werden bereits zwei Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet. Auslöser ist die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Eine Lösung des Konflikts zeichnet sich derzeit nicht ab. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist entsprechend groß.

"Die Schwelle für eine Zinssenkung sinkt", sagte Diane Swonk, Chefvolkswirtin bei Grant Thornton in Chicago. "Powell versucht einen Drahtseilakt." Er versuche mit Blick auf die solide Konjunktur optimistisch zu bleiben und gleichzeitig bereit für eine Zinssenkung zu sein.

Vor einigen Monaten hatte die Fed noch Leitzinsanhebungen in Aussicht gestellt. Mittlerweile ist das aber kein Thema mehr. Die Terminmärkte gehen derzeit sogar von bis zu drei Zinssenkungen in diesem Jahr aus.

An den Finanzmärkten geriet der Dollar kurzzeitig unter Druck. Er erholte sich jedoch rasch wieder. Die Aktienmärkte wurden von den Aussagen gestützt./jsl/he