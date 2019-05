ROUNDUP: US-Notenbank will weiter geduldig vorgehen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hält an ihrem vorsichtigen Kurs fest.



Man werde bei der Festlegung der Geldpolitik weiterhin geduldig sein, teilte die Federal Reserve am Mittwoch nach ihrer zweitägigen Zinssitzung in Washington mit. Mit dieser Formulierung signalisieren die Währungshüter eine Politik mit zunächst unveränderten Leitzinsen. Ihren Leitzins beließ die Fed wie allgemein erwartet in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

Allerdings senkte die Notenbank einen ihrer Zinssätze, mit denen sie den Marktzins in der von ihr angepeilten Spanne hält. Der Zins auf Überschussreserven der Geschäftsbanken bei der Fed fällt um 0,05 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent. Er liegt damit 0,15 Prozentpunkte unter der Obergrenze der von der Fed angestrebten Zinsspanne. Dieser Schritt wird von Experten nicht als geldpolitische Lockerung angesehen, sondern als technische Maßnahme, weil der Zins auf dem Interbankenmarkt zuletzt immer näher an die Obergrenze der Fed gestiegen war.

Wie schon nach ihrer vorherigen Sitzung im März begründete die Fed ihre vorsichtige Haltung mit Entwicklungen in der Weltwirtschaft und auf den Finanzmärkten. Sie spielte damit vor allem auf zahlreiche politische Unsicherheiten wie Handelsstreitigkeiten sowie das allgemein schwächere Wirtschaftswachstum an. Die Entscheidungen der Notenbank im geldpolitischen Ausschuss FOMC fielen einstimmig.

Die Lage in der US-Wirtschaft bewertete die Fed zwiespältig. Einerseits wurde auf den starken Arbeitsmarkt und das solide Wirtschaftswachstum verwiesen. Andererseits ist die Inflation zuletzt rückläufig gewesen. Dies ist eine schwierige Situation für die Notenbank, weil sie ein doppeltes Mandat besitzt. Sie soll einerseits für eine hohe Beschäftigung sorgen, andererseits die Inflation an ihren Zielwert von zwei Prozent heranführen. Während das erste Ziel als erfüllt angesehen wird, hinkt sie dem zweiten Ziel hinterher./bgf/jsl/he