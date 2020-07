ROUNDUP: US-Notenbank hält wie erwartet an Nullzinspolitik fest

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Nullzinspolitik beibehalten.



Der Leitzins verharrt damit in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent, wie aus einer Mitteilung der Fed vom Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington hervorgeht. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet.

Die Notenbank wolle die Zinsen so lange niedrig lassen, bis die US-Wirtschaft die aktuelle Corona-Krise überwunden habe, heißt es in einer Mitteilung zur Zinsentscheidung. Die Fed werde bis dahin alle Instrumente nutzen um die Wirtschaft zu stützen.

Die Fed hatte den nach dem Übergreifen der Corona-Krise auf die USA im März in zwei großen Schritten auf fast 0 Prozent gesenkt. Anfang März hatte der Leitzins noch zwischen 1,50 und 1,75 Prozent gelegen.

"Der Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung wird signifikant vom Verlauf der Viruskrise abhängen", heißt es in einer Mitteilung zur Zinsentscheidung. Die Corona-Krise belaste das Wirtschaftswachstum, die Inflation und den Arbeitsmarkt auf mittlere Sicht schwer. Die Wirtschaft habe sich in den vergangenen Monaten zwar etwas erholt. Die Aktivität liege aber immer noch unter dem Niveau vom Jahresbeginn.

Die bisherige Reaktionen der Fed auf die Corona-Krise sind beispiellos und stellt selbst ihr Eingreifen in der Finanzkrise in den Schatten. Neben Zinssenkungen wurden Wertpapierkäufe in bisher ungekanntem Ausmaß getätigt und zahlreiche Kreditprogramme zur Stützung der Wirtschaft aufgelegt.

Laut der Mitteilung sollen die Dollar-Tauschgeschäfte mit anderen Notenbanken bis Ende 2021 fortgesetzt werden. Damit soll die Versorgung mit US-Dollar gesichert werden.

Der Eurokurs legte nach der Entscheidung etwas zu, schaffte aber den Sprung über 1,18 US-Dollar zunächst nicht. Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben ein wenig nach, der Goldpreis zog etwas an. Die Reaktionen am Aktienmarkt hielten sich in engen Grenzen.