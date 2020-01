ROUNDUP: US-Notenbank hält Leitzins konstant und signalisiert weiter Zinspause

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge nicht verändert. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" bleibe in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit.



Im vergangenen Jahr hatte die Notenbank den Leitzins drei Mal in Folge um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Analysten hatten einhellig mit der aktuellen Entscheidung gerechnet. Alle Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss befürworteten die Zinsentscheidung.

Die Fed signalisiert weiterhin für die nähere Zukunft unveränderte Zinsen. "Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der derzeitige geldpolitische Kurs angemessen ist, um eine nachhaltige Expansion der Wirtschaftstätigkeit, starke Arbeitsmarktbedingungen und eine Inflation nahe dem Zwei-Prozent-Ziel zu unterstützen", hieß es in der Erklärung zur Zinsentscheidung. Damit wiederholte die Fed eine zentrale Aussage aus ihrem Statement vom Dezember.

Die Notenbank verweist auf den zuletzt robusten Arbeitsmarkt und das moderate Wirtschaftswachstum. Mit Blick auf mögliche weitere Entscheidungen werde man - neben dem Arbeitsmarkt und der Inflation - auch die internationale Entwicklung genau beobachten. Schwach blieben jedoch die Unternehmensinvestitionen und die Exporte. Der private Konsum wachse moderat. Mit Blick auf mögliche weitere Entscheidungen werde man - neben dem Arbeitsmarkt und der Inflation - auch die internationale Entwicklung genau beobachten.

Zuletzt waren eine Reihe von Risiken in den Hintergrund getreten. So haben die USA und China ein erstes Teilabkommen in ihrem Handelsstreit ausgehandelt. Zudem wurde ein ungeordneter Brexit vermieden. Allerdings ist mit dem Coronavirus ein neuer Unsicherheitsfaktor aufgetaucht.

Ihre Eingriffe am Interbankenmarkt will die Fed bis mindestens April fortsetzen, hieß es in der Mitteilung. Die Fed kauft seit einiger Zeit wieder in erheblichem Umfang Wertpapiere, um den Banken Zusatzliquidität zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Geldmarktturbulenzen wie im Herbst letzten Jahres verhindert werden. Die Bilanz der Fed hat sich in der Folge erheblich um etwa 400 Milliarden Dollar ausgeweitet. In der Wirkung kommt dies einer geldpolitischen Lockerung gleich.

Die Reaktion an den Finanzmärkten war zunächst verhalten. Der Eurokurs notierte wenig verändert bei 1,1005 US-Dollar. Der US-Aktienmarkt reagierte kaum. Die Renditen von US-Staatsanleihen notierten wenig verändert in der Nähe ihrer Tagestiefstkurse./jsl/bgf/he