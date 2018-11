ROUNDUP: US-Notenbank gibt klares Signal für Leitzinsanhebung im Dezember

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ein klares Signal für eine Leitzinsanhebung im Dezember gegeben.



"Fast alle Mitglieder halten eine recht baldige weitere Leitzinsanhebung für angemessen", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung von Anfang November des geldpolitischen Ausschusses (FOMC). Die Wirtschaft habe sich wie erwartet oder stärker als erwartet entwickelt.

Gleichzeitig gab es in dem Protokoll weitere Signale für ein mögliches Auslaufen der Zinserhöhungen. So habe man darüber diskutiert, ob man im Kommentar zur Zinsentscheidung künftig "weitere graduelle Leitzinsanhebungen" in Aussicht stellen wolle.

Am Mittwoch hatte Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen an weitere Leitzinsanhebungen gedämpft. Das Zinsniveau sei nur etwas unter dem Niveau, das als neutral gelten kann - bei dem also das Wirtschaftswachstum weder gestützt noch belastet wird. Die Aussagen wurden als Hinweis gewertet, dass die Fed die Zinsen weniger stark als bisher erwartet anheben könnte. Laut Protokoll vertraten "einige" Mitglieder die Ansicht, dass der Leitzins bereits in der Nähe eines neutralen Niveaus sei.

Enttäuschende Zahlen vom US-Immobilienmarkt, Anzeichen für eine Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums sowie die Kursverluste an den Aktienmärkten hatten die Zweifel an weiteren Zinsschritten der Fed verstärkt. Zudem hat US-Präsident Donald Trump die Fed immer wieder heftig für ihre Leitzinsanhebungen kritisiert.

Auf der Sitzung vom 7. bis zum 8. November hatte die Fed den Leitzins in einer Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent belassen. Im laufenden Jahr hatte sie bisher insgesamt drei Mal die Zinsen angehoben. Beobachter erwarten die nächste Zinsanhebung auf der kommenden Sitzung am 18. bis 19. Dezember.

Die Finanzmärkte reagierten kaum auf das Protokoll. Der Eurokurs stieg leicht auf 1,1389 US-Dollar. Die Aktienmärkte legten etwas zu./jsl/she