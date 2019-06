ROUNDUP/ US-Notenbank: Wirtschaftswachstum verstärkt sich etwas

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaftswachstum hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt etwas verstärkt.



Insgesamt habe die wirtschaftliche Aktivität mit einem "insgesamt gemäßigtem" Tempo zugelegt, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht Beige Book mit. Dies ist eine leichte Verbesserung zur Bewertung im Vormonat. Damals wurde von einem "leichten bis moderatem" Tempo gesprochen. Der Ausblick sei "solide positiv" aber insgesamt "moderat".

Nahezu alle Distrikte hätten über ein gewisses Wachstum berichtet. In einigen Bereichen sei es zu einer moderaten Beschleunigung der Aktivität gekommen. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaft den wirtschaftlichen Gegenwind gut verkraftet hat. Belastungsfaktoren sind die Handelskonflikte und die mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Die Lage in der Industrie sei überwiegend positiv. Einige Regionen hätten jedoch auf die gewachsene Unsicherheit durch die Zölle verwiesen, die zu einer Verschiebung von Investitionen geführt habe. Die meisten Distrikten sehen ein gemäßigtes bis moderates Wachstum bei Arbeitsplätzen und Löhnen. Der Lohndruck sei aber relativ verhalten geblieben.

Die US-Notenbank Fed wurde zuletzt mit wachsenden Zinssenkungserwartungen konfrontiert. So wird an den Finanzmärkten auf bis zu drei Senkungen in diesem Jahr spekuliert. Experten verweisen auf die Handelskonflikte der USA mit China und Mexiko. Dies belaste auch die Konjunktur. Am Dienstag stieß US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für Zinssenkungen zumindest nicht zu. Man werde die wirtschaftlichen Auswirkungen genau beobachten und "wie immer" entsprechend handeln, um das Wachstum aufrecht zu halten.

Das Beige Book beruht auf einer Umfrage unter Unternehmensvertretern. Zudem werden auch Ökonomen, Marktexperten und andere Geschäftskontakte befragt. Es wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 24. Mai eingegangen waren./jsl/he