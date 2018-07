ROUNDUP/US-Notenbank: Wachstum setzt sich trotz wachsender Handelssorgen fort

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wachstum der US-Wirtschaft hat sich nach Einschätzung der amerikanischen Notenbank Fed trotz wachsender Handelssorgen zuletzt fortgesetzt.



In den meisten Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität mäßig bis moderat zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book"). In allen Regionen seien jedoch Sorgen wegen der Einführung von neuen Zöllen geäußert worden. In vielen Distrikten habe die "neue Handelspolitik" zu höheren Preisen und Störungen der Lieferketten geführt.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich noch am Dienstag für freien Handel ausgesprochen. "Generell sind Länder stärker gewachsen, die offen für Handel sind", sagte er vor dem US-Senat. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt eine Reihe von Handelskonflikten ausgelöst und unter anderem auf Produkte aus China und der EU neue Zölle eingeführt.

Der Preisdruck hat sich laut dem Beige Book in einigen Distrikten erhöht. In den meisten Regionen seien die Preise jedoch wie bisher mit einem mäßigen bis moderatem Tempo gestiegen. Der Arbeitsmarkt bleibe eng. Die Schwierigkeiten Arbeitskräfte zu finden, belasteten in einige Regionen das Wirtschaftswachstum.

An den Finanzmärkten sorgte die Veröffentlichung des Konjunkturberichts für keine nennenswerten Bewegungen. Die Fed hatte Mitte Juni ihren Zinserhöhungskurs fortgesetzt und den Leitzins auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent angehoben. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Kurs von graduellen Leitzinsanhebungen aus heutiger Sicht fortgesetzt werden soll.

Das Beige Book beruht auf einer Umfrage bei Unternehmen. Zudem werden auch Ökonomen, Marktexperten und andere Geschäftskontakte befragt. Es wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 9. Juli eingegangen sind./jsl/he