ROUNDUP/ USA: Industriestimmung steigt auf höchsten Stand seit über 14 Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie ist im August trotz des schwelenden Handelsstreits auf den höchsten Stand seit über 14 Jahren gestiegen.



Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 58,1 Punkten im Vormonat auf 61,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2004. Bankvolkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang auf 57,6 Punkte gerechnet.

"Der Index liegt damit tief im Expansionsbereich, sodass an dem positiven Wachstumsszenario nicht gezweifelt werden sollte", kommentierte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im September stünden die Daten somit nicht im Wege. An den Märkten wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung im September gerechnet.

Die Unterindikatoren zu den Aufträgen, der Beschäftigung und zur Produktion verbesserten sich jeweils. Lediglich der viel beachtete Unterindikator zu den Preisen verschlechterte sich. Damit haben die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskonflikte bisher nicht negativ auf die Entwicklung in der Industrie durchgeschlagen.

Der Gesamtindex liegt jetzt noch deutlicher über der Schwelle von 50 Punkten und deutet damit auf eine wachsende Industrieproduktion hin. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Der US-Dollar baute nach den Daten seine anfänglichen Kursgewinne noch aus. Der Eurokurs fiel auf ein Tagestief von 1,1530 US-Dollar. Die als sicher geltenden US-Staatsanleihen gerieten unter Druck und die Aktien machten einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wett.

Die Entwicklung im Überblick

^ August Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 61,3 57,6 58,1

Beschäftigungsindex 58,5 -- 56,5

Auftragsindex 65,1 -- 60,2

Preisindex 72,1 69,5 73,2

Produktionsindex 63,3 -- 58,5°

(Angaben in Punkten)

