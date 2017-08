ROUNDUP/USA: Action-Komödie 'Hitman's Bodyguard' schlägt 'Lucky Logan'

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Action-Komödie "The Hitman's Bodyguard" mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson hat am Wochenende den ersten Platz der nordamerikanischen Kinocharts in Beschlag genommen.



Der Film unter der Regie von Patrick Hughes ("The Expendables 3") spielte Schätzungen zufolge 21,6 Millionen Dollar (gut 18 Millionen Euro) ein. Ende August läuft der Streifen über einen Bodyguard und einen Auftragskiller unter dem Titel "Killer's Bodyguard" auch in den deutschen Kinos an.

Pech hatte Oscar-Preisträger Steven Soderbergh ("Traffic - Macht des Kartells") mit seinem neuen Gauner-Streifen "Logan Lucky". Trotz Kritikerlob reichte es beim Kinostart am Wochenende mit rund 8 Millionen Dollar nur für den dritten Rang. Channing Tatum, Adam Driver und Riley Keough spielen ein Geschwistertrio, das einen Raubüberfall plant. "Bond"-Darsteller Daniel Craig hilft als Tresorknacker mit. Kinogänger in Deutschland müssen sich bis Mitte September gedulden.

Der Gruselschocker "Annabelle 2" um eine Horror-Puppe musste seinen Spitzenplatz vom vorigen Wochenende räumen, verdiente auf Rang zwei aber noch gut 15 Millionen Dollar dazu. Damit kassierte der Horrorstreifen in Nordamerika schon starke 64 Millionen Dollar ab. In den deutschen Kinos läuft "Annabelle 2" am Donnerstag an.

Christopher Nolans Weltkriegsfilm "Dunkirk" hielt sich an seinem fünften Wochenende auf Platz vier der Kinocharts. Das historische Drama legte noch einmal 6,7 Millionen zu und verdiente damit allein in den USA und Kanada mehr als 165 Millionen Dollar.

Platz fünf ging an den Trickfilm "The Nut Job 2: Nutty by Nature". Die Fortsetzung von "Operation: Nussknacker" erzählt von einer Gruppe Tiere, die ihr Zuhause durch den geplanten Bau eines Unterhaltungspark gefährdet sehen. Knapp sechs Millionen Dollar flossen am zweiten Wochenende in die Kassen./mub/DP/jha