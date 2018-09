ROUNDUP: Türkische Notenbank hört nicht auf Erdogan - Leitzins deutlich erhöht

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Notenbank hat im Kampf gegen die Lira-Krise und die hohe Inflation in der Türkei ihren Leitzins überraschend stark angehoben - und sich damit einem abermaligen Plädoyer von Staatschef Recep Tayyip Erdogan für niedrigere Zinsen widersetzt.



Der Zins für einwöchiges Notenbankgeld werde von 17,75 auf 24,00 Prozent erhöht, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit. Experten hatten zwar mit einer deutlichen Anhebung gerechnet. Die Erwartungen der meisten Analysten wurden aber nun noch übertroffen.

Man werde den strafferen geldpolitischen Kurs durchziehen, bis es Verbesserungen bei der Inflation gebe, teilten die Notenbanker mit. Falls nötig würden zudem weitere Zinserhöhungen folgen. Die Teuerungsrate in der Türkei war zuletzt bis auf knapp 18 Prozent gestiegen. Die hohe Inflation gilt neben dem hohen Leistungsbilanzdefizit und dem politischen Streit mit den USA als ein Hauptauslöser für die Lirakrise. Die türkische Lira legte nach der Zinsentscheidung zu und gewann im Verhältnis zum US-Dollar deutlich an Wert.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Erdogan bei einem Treffen mit Vertretern von Handel und Handwerk in der türkischen Hauptstadt Ankara zum wiederholten Male eine Zinssenkung gefordert und dadurch den Kurs der Lira unter Druck gebracht./tos/jkr/zb