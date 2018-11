ROUNDUP: Tschechische Nationalbank erhöht Leitzins zum vierten Mal in Folge

PRAG (dpa-AFX) - Die tschechische Nationalbank hat ihren Leitzins zum fünften Mal in diesem Jahr und zum vierten Mal in Folge erhöht.



Er steigt ab Freitag um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Entscheidung war erwartet worden. Der Leitzins bestimmt, zu welchen Konditionen sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank mit Geld versorgen können. Der Lombardsatz, zu dem Wertpapiere bei der Zentralbank verpfändet werden, steigt ebenfalls um 0,25 Punkte auf 2,75 Prozent.

Zugleich deutete Nationalbank-Präsident Jiri Rusnok an, dass der Leitzins für den Rest des Jahres unangetastet bleiben dürfte. Im kommenden Jahr wird in Tschechien aber mit weiteren Zinserhöhungen gerechnet. Der Markt gehe davon aus, dass der Leitzins in der ersten Jahreshälfte 2019 noch um bis zu 0,5 Prozentpunkte steigen könnte, hieß es in einem Kommentar der Commerzbank.

"Die heutige Zinserhöhung sollte bis zum Ende des Jahres im Grunde ausreichen, wenn die Entwicklung so ist, wie es die Prognose vorhersagt", sagte der 58-Jährige Notenbankchef. Die Nationalbank rechnet in einer neuen Prognose mit einem Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent für dieses und 3,3 Prozent für das kommende Jahr - jeweils 0,1 Prozentpunkte weniger als noch im August erwartet worden war.

Der tschechischen Wirtschaft geht es gut, in der Hauptstadt Prag herrscht praktisch Vollbeschäftigung. "Die wirtschaftliche Entwicklung verlangsamt sich zwar, aber der inflationäre Druck steigt", sagte Viktor Zeisel von der KB-Bank dem Sender CT24.

Keine andere Notenbank in Europa dreht derzeit schneller an der Zinsschraube als die Zentralbank in Prag. Zum Vergleich: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angekündigt, den Leitzins noch mindestens über den Sommer 2019 auf dem aktuellen Rekordtief von Null Prozent zu belassen./hei/DP/jkr