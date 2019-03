ROUNDUP: Trump will Indien und Türkei Vorteile beim Handel nehmen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben Indien und der Türkei gedroht, ihnen den Status als Entwicklungsländer abzuerkennen und damit ihre bisherige Sonderbehandlung in Handelsfragen zu beenden.



Präsident Donald Trump wolle beiden Staaten nicht länger den zollfreien Export von Waren in die USA genehmigen, der mit ihrem bisherigen Sonderstatus verbundenen ist, teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag (Ortszeit) in Washington mit. Der Entschluss kann frühestens nach Ablauf von 60 Tagen in Kraft treten.

Indien habe den USA nicht wie vereinbart Versicherungen für einen Marktzugang gewährt, sondern im Gegenteil Barrieren aufgebaut, hieß es zur Begründung. Die Türkei wiederum sei inzwischen ausreichend entwickelt, habe ihre Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung stetig gesteigert und brauche den 1975 verliehenen Sonderstatus nicht mehr.

Die türkische Regierung bedauerte die Ankündigung. Dies widerspreche "dem von beiden Ländern deklarierten Ziel eines Handelsvolumens von 75 Milliarden Dollar", schrieb Handelsministerin Ruhsar Pekcan am Dienstag auf Twitter. "Dieser Entschluss wird sich gleichzeitig auch negativ auf die kleinen und mittleren Unternehmen und die Produzenten der USA auswirken", warnte sie.

Die Türkei kämpft seit langem mit einer hohen Teuerungsrate. Die Inflation war zwar im Februar wieder unter 20 Prozent gesunken, sie bleibt aber auf einem hohen Niveau. Im Sommer hatte unter anderem ein Zerwürfnis mit den USA zu einer Währungskrise geführt. Im Oktober war die Teuerungsrate zum ersten Mal seit 15 Jahren auf mehr als 25 Prozent geklettert.

Für die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt die Nachricht aus den USA zur Unzeit: Die wirtschaftliche Lage ist eines der Hauptthemen bei den Kommunalwahlen am 31. März./dm/hma/DP/stk