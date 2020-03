ROUNDUP: Transdev bleiben wegen Corona-Krise die Fahrgäste weg

PARIS (dpa-AFX) - Dem teilstaatlichen französischen Verkehrskonzern Transdev bleiben wegen der Corona-Krise die Fahrgäste weg.



Im deutschen Bahnverkehr gebe es einen Einbruch um 80 bis 85 Prozent, teilte das Unternehmen am Dienstag in Issy-les-Moulineaux bei Paris bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für 2019 mit. Im deutschen Busverkehr betrage das Minus bei den Fahrgästen sogar 85 bis 90 Prozent.

Transdev betreibt mit seiner deutschen Tochter in Deutschland Bahngesellschaften wie die Bayerische Oberlandbahn und die Nordwestbahn. Die Franzosen sind der größte Bahn-Konkurrent im deutschen Regionalverkehr.

Seit Ausbruch der Corona-Krise habe es in Deutschland keine Ausfälle wegen des Mangels an Lokführern gegeben, "was wirklich erstaunlich ist", sagte der verantwortliche Manager Christian Schreyer. Bereits im vergangenen Jahr kämpfte der Konzern gegen den Lokführer-Mangel und legte deshalb ein Ausbildungsprogramm auf. Derzeit gebe es in Abstimmung mit den Behörden Fahrplan-Einschränkungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, der Grund seien vor allem fehlende Kapazitäten in der Infrastruktur, sagte Schreyer.

Transdev habe in Deutschland 2019 profitabel gearbeitet, fügte Konzernchef Thierry Mallet hinzu. Eine Gewinnzahl nannte er nicht. "Das ist ein höchst wichtiges Land", sagte der Transdev-Chef mit Blick auf Deutschland. Der Konzern wolle dort seine Bahn- und Busdienste weiterentwickeln. Der Topmanager machte jedoch deutlich, dass derzeit Unternehmenskäufe nicht auf der Agenda stehen. Minderheitseigner bei den Franzosen mit einem Anteil von 34 Prozent ist die deutsche Rethmann-Gruppe aus dem nordrhein-westfälischen Selm, zu der auch der Entsorgungsriese Remondis gehört.

Der Konzernumsatz von Transdev stieg im vergangenen Jahr um rund sechs Prozent auf rund 7,4 Milliarden Euro. Auf Deutschland entfiel ein Anteil von etwa einer Milliarde Euro. Der Gewinn betrug knapp 46 Millionen Euro. Das Unternehmen will nach den Worten von Mallet in der Krise notfalls staatliche Hilfen in Anspruch nehmen; derzeit gebe es aber keinen Bedarf./cb/DP/jha