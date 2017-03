ROUNDUP: Tillich warnt vor weiterer Ost-Benachteiligung bei Netzentgelten

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat vor einer weiteren Benachteiligung Ostdeutschlands bei den Netzentgelten gewarnt.



Im Zusammenhang mit den Kosten der Energiewende dürfe die Schere zwischen Ost und West nicht weiter auseinander gehen, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor einer Bundesratssitzung am Freitag in Berlin, bei der es um die Modernisierung der Netzentgeltstruktur gehen sollte. "Ich werde deshalb um Zustimmung für ein bundeseinheitliches Übertragungsnetzentgelt werben", kündigte Tillich an.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) ist zuversichtlich, dass der Bundesrat eine einheitliche Regelung einfordern wird. "Ich gehe fest davon aus, dass bei der Abstimmung die Mehrheit steht", sagte sie der "Thüringer Allgemeinen" (Freitag). In den zuständigen Ausschüssen der Länderkammer habe es bereits entsprechende Voten gegeben. Einer Initiative Thüringens und Schleswig-Holsteins habe sich auch Bayern angeschlossen. "Damit war das von Anfang an keine reine Ost-Nummer", sagte Siegesmund. I

Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten einen Antrag vorgelegt, in dem die Aufnahme einer entsprechenden Verordnungsermächtigung in den Entwurf des Netzentgeltmodernisierungsgesetz vorgeschlagen wird. "Die Energiewende ist eine gesamtdeutsche Aufgabe, die nicht zu Lasten derjenigen Regionen gehen darf, in denen gute Erzeugungsbedingungen für Strom aus erneuerbaren Energien bestehen, die andererseits aber nicht über ausreichend Lastabnahme in Privathaushalten und Industrie verfügen, um den erzeugten Strom erzeugungsnah zu verbrauchen", heißt es darin.

Damit eine bundeseinheitliche Regelung der Netzentgelte zum Januar 2018 erfolgen könne, müsse eine entsprechende Rechtsverordnung noch in dieser Legislatur - "spätestens bis zum 31. August 2017" - erlassen werden.

Schon zu Jahresbeginn hatte Tillich der Bundesregierung "Wortbruch" vorgeworfen, da der Bund mit der Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) einheitliche Netzentgelte in Ost und West bis Ende 2016 zugesagt habe. In seinem Gesetzentwurf hatte der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wohl mit Blick auf die Wahlen in Nordrhein-Westfalen davon aber wieder Abstand genommen.

Die höheren Netzentgelte sorgen in Ostdeutschland schon seit langem für Unmut. Bundesweit machen sie etwa ein Viertel der Stromkosten aus, im Osten und Norden dagegen bis zu einem Drittel. Dort wird relativ viel Ökostrom produziert, die Stromnetze sind aber unzureichend ausgebaut und teurer als in anderen Regionen. Nordrhein-Westfalen und der Südwesten profitieren bisher von günstigeren Netzentgelten.

Ein weiterer Grund für die ungleiche Verteilung: Seit der Wende wurde im Osten deutlich mehr in die Netzstruktur investiert. Auf Grund der Bevölkerungsdichte müssen die Kosten für den Ausbau und Unterhalt der Netze von weniger Firmen und Einwohnern finanziert werden als in Westdeutschland./fi/DP/zb