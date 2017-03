ROUNDUP: Thüringer Energie AG steigert Umsatz und Gewinn

ERFURT (dpa-AFX) - Vor allem Mehreinnahmen beim Strom- und Gasverkauf haben Thüringens größtem Energieversorger zu leichten Gewinnen verholfen.



Die Umsatzerlöse der Thüringer Energie AG (TEAG) lagen mit knapp 1,6 Milliarden Euro um 30 Millionen Euro über denen des Jahres 2015, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erfurt mit. Der Jahresüberschuss erreichte 70 Millionen Euro und übertraf den Vorjahreswert um rund 5 Millionen Euro. Thüringens Kommunen, denen die Mehrheit der TEAG-Anteile gehören, können mit einer Dividende von 20 Euro je Anteilsschein, insgesamt rund 45,8 Millionen Euro, rechnen.

Der TEAG-Jahresabschluss liege bereits das vierte Mal in Folge exakt im Plan des Gutachtens, das für den Verkauf der Anteilsmehrheit an die Thüringer Kommunen vor fast fünf Jahren erarbeitet worden war, sagte Vorstandssprecher Stefan Reindl. Er betonte, dass eine über Jahre stabile Geschäftsentwicklung in der Energiebranche angesichts der Umbrüche durch die Energiewende keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Trotzdem rechnet die TEAG auch 2017 mit einem stabilen operativen Ergebnis.

37 Prozent des Stroms im Netz der TEAG-Tochter Thüringer Energienetze (TEN) stammen den Angaben zufolge inzwischen aus erneuerbaren Energien, die Zahl der dezentralen Anlagen zur Erzeugung von Wind- oder Sonnenstrom hat sich im vergangenen Jahr um 737 auf rund 17 300 erhöht.

Ein neues Geschäftsfeld will sich der Energieversorger mit dem Verkauf von Elektroautos mit Stromvertrag und Ladebox für Privatkunden erschließen. TEAG und Stadtwerke in Thüringen bauen seit dem vergangenen Jahr an einem flächendeckenden Netz an Stromtankstellen.

Die TEAG beschäftigt in Thüringen knapp 1700 Mitarbeiter. Ihre Anteile gehören zu 85 Prozent 800 Thüringer Städten und Gemeinden. 15 Prozent sind im Besitz der Müncher Thüga AG./zei/DP/tos