ROUNDUP: Telekom muss ohne T-Mobile-Chef Legere weitermachen - Sievert übernimmt

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

BELLEVUE/BONN (dpa-AFX) - Schon länger wurde über seine Zukunft spekuliert, nun steht es fest: Der charismatische Chef der Telekom-Tochter T-Mobile US verlässt das Unternehmen in einer wichtigen Phase.



Bis Ende April wird John Legere (61) seinen laufenden Vertrag noch erfüllen, dann übernimmt sein Vize Mike Sievert (49) das Amt. Sievert war ohnehin schon für den Posten gehandelt worden, falls Legere wirklich nach über sieben Jahren seinen Stuhl räumen sollte. Mit dem Manager geht die Symbolfigur für die Wende im lange Zeit trägen US-Geschäft der Telekom, das aber nun schon seit Jahren der Star im Bonner Konzerngefüge ist.

Die T-Mobile-US-Aktie fiel nach dem Handelsstart um bis zu gut 2,2 Prozent, lag zuletzt aber nur noch 0,3 Prozent im Minus bei 77,86 US-Dollar. Als Legere seinen Job im September 2012 antrat, hatte der Kurs noch bei unter 25 Dollar gelegen.

Unvollendet ist bisher die geplante milliardenschwere Übernahme des Rivalen Sprint . Die hat zwar den nötigen Segen der US-Telekomaufsicht FCC. Auch die Kartellkontrolle des US-Justizministeriums hat unter der Auflage zugestimmt, dass größere Unternehmensteile verkauft werden. Doch eine Klage mehrerer US-Bundesstaaten liegt noch im Weg. Sie fürchten, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb einschränkt und zu Nachteilen für Verbraucher und Mitarbeiter führt. Man sei weiter im Dialog mit den Staatsanwälten der Staaten, sagte Legere am Montag in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Früh im kommenden Jahr will T-Mobile die Fusion abschließen, die bereits im April 2018 angekündigt worden war. Das Unternehmen will dann massiv Kosten einsparen und mit Investitionen in ein neues 5G-Netz die Konkurrenten von Verizon und AT&T angreifen.

"John Legere kann auf eine außerordentlich erfolgreiche Zeit als CEO zurückblicken", sagte Telekom-Chef Tim Höttges laut Mitteilung. "Als Architekt der Uncarrier-Strategie und der damit verbundenen Transformation des Unternehmens, hat er maßgeblichen Anteil an der starken Position des Unternehmens heute", sagte Höttges. Der Führungswechsel sei Teil einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung bei T-Mobile, hieß es von der Telekom. Mike Sievert sei konsequent auf seine neue Rolle vorbereitet worden.

Wohin es Legere zieht, das stand nach seinen eigenen Angaben noch nicht fest. Er habe mehrere Angebote, sagte er. Ausschließen könne er aber einen Job bei einem direkten Konkurrenten. Zuletzt war spekuliert worden, er könne Kandidat für den Chefposten beim angeschlagenen Büroraumvermittler Wework sein. Mit ihm sei darüber aber nie gesprochen worden, sagte er nun.

Legere - Markenzeichen Lederjacke, magentafarbenes T-Shirt und markige Sprüche - hatte T-Mobile US vollkommen umgekrempelt und die etablierten US-Platzhirsche frontal angegriffen. Legere warf einige bei Kunden unbeliebte Branchenkonventionen wie feste Vertragslaufzeiten über Bord, sparte nicht an Rabatten und führte unter anderem das Musikstreaming ohne Anrechnung des Datenvolumens ein. In seiner Amtszeit mauserte sich der Anbieter zum drittgrößten Mobilfunker im Land, gewann Quartal für Quartal Millionen Kunden.

Zuvor war T-Mobile das Sorgenkind der Telekom gewesen, Kundenschwund und Verluste prägten das Bild. Mit einer Milliardenzahlung von AT&T wegen einer geplatzten Übernahme und dem Kauf des kleineren Anbieters MetroPCS wendete Legere das Blatt.

Sein Nachfolger Sievert ist schon länger für das Tagesgeschäft beim US-Mobilfunker zuständig und gilt als einer der Köpfe hinter der Strategie, die Legere als flippiger Manager nach außen verkörperte. Finanzchef Braxton Carter soll dem Unternehmen nach Aussagen von Legere noch "mindestens bis Juli 2020" erhalten bleiben./men/he