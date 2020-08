ROUNDUP: Telecom Italia verkauft Anteil am Kabelnetzwerk an KKR

ROM (dpa-AFX) - Telecom Italia verkauft einen Teil seines Kabelnetzwerks an KKR .



Der Preis für 37,5 Prozent an FiberCop betrage 1,8 Milliarden Euro, teilte der italienische Telekommunikationskonzern am Montagabend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet. Das Netzwerk liefert die Daten auf der letzten Meile zu den Kunden./fba/bek/he