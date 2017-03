ROUNDUP: Tarifverdienste sind 2016 langsamer gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Tarifgebundene Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr die geringsten Gehaltssteigerungen seit fünf Jahren erhalten.



Die Entgelte legten einschließlich der Sonderzahlungen um 2,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte und damit vorläufige Berechnungen bestätigte. Geringer sei der Zuwachs zuletzt im Jahr 2011 gewesen (plus 1,7 Prozent). Ohne Sonderzahlungen lag der Anstieg im vergangenen Jahr bei 1,9 Prozent.

Ein wichtiger Grund für das moderate Plus dürfte der Behörde zufolge die geringe Inflation sein, die 2016 im Schnitt nur 0,5 Prozent zum Vorjahr betrug. 2015 hatte sie sogar bei nur 0,3 Prozent gelegen. Die Teuerungsrate ist in den Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern neben der Produktivität der wichtigste Orientierungsmaßstab. Auch bei vergleichsweise geringen Lohnsteigerungen erhöhen sich bei einer niedrigen Teuerung dennoch die Reallöhne.

Überdurchschnittliche Tariferhöhungen gab es im vergangenen Jahr bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen mit 3,0 Prozent. Hierunter fallen unter anderem Reisebüros, Zeitarbeit sowie Wach- und Sicherheitsdienstleistungen. In der Industrie stiegen die Tarifverdienste um 2,1 Prozent. Deutlich geringere Tariferhöhungen gab es in den Bereichen Verkehr und Lagerei (1,2 Prozent) sowie im Bergbau mit 0,7 Prozent plus.

Stärker sind 2016 indes die Bruttomonatsverdienste aller Arbeitnehmer in Deutschland gewachsen. Sie waren nach früheren Angaben um 2,3 Prozent gemessen am Vorjahr gestiegen und bewegten sich damit im Schnitt der vergangenen fünf Jahre, so die Statistiker. Nach vorläufigen Angaben sind damit die Reallöhne im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent gewachsen./ceb/als/DP/mis