ROUNDUP: Tarifeinigung am Bau - Ost-West-Angleichung und Wegegeld

BERLIN (dpa-AFX) - Nach harten Verhandlungen haben sich die Tarifparteien auf höhere Löhne an Deutschlands Baustellen geeinigt.



Unter dem Druck des moderierenden Schlichters Rainer Schlegel erzielten Arbeitgeber und IG BAU in der Nacht zum Freitag Durchbrüche bei der Angleichung der Löhne in Ost und West sowie bei einem neuartigen Wegegeld. Der nach fünf Verhandlungsrunden seit Mai und zwei Schlichtungsansätzen erzielte Kompromiss steht noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Gewerkschaft und der Verbände.

Bei einer Laufzeit von 33 Monaten sollen die Gehälter der rund 890 000 Beschäftigten in drei Stufen steigen. Durchgängig sind dabei die prozentualen Steigerungen im Osten höher als im Westen: Zum 1. November 2021 gibt es 3 Prozent mehr (West: 2 Prozent) und zum 1. April 2022 dann 2,8 Prozent (West: 2,2 Prozent). Ein Jahr später greift dann die dritte Stufe von 2,7 Prozent im Osten und 2 Prozent für die Westbeschäftigten, die zum Ausgleich höhere Einmalzahlungen erhalten. Darüber hinaus wurde bei dem Sitzungsmarathon in einem Berliner Hotel eine stufenweise Erhöhung der Ausbildungsvergütungen vereinbart.

Zum Ende der Laufzeit im März 2024 betrage der Unterschied zwischen den Tariflöhnen in Ost und West noch rund 2,5 Prozent, erklärte die Gewerkschaft. Diese Lücke müsse im Jahr 2026 verbindlich geschlossen sein. Eine frühere Angleichung der Löhne sei jederzeit über Haustarifverträge möglich.

"Die Einkommenssteigerung liegt insgesamt über der Inflationsrate, sie ist im Osten durchweg höher als im Westen und kommt somit der angestrebten Gleichstellung erheblich näher und wir haben die Angleichung von Ost- und Westlöhnen endgültig festgeschrieben. Damit ist ein Ende der jetzt über dreißigjährigen Ungleichbehandlung festgelegt. Das war uns wichtig", sagte IG BAU-Chef Robert Feiger nach der erneuten Nachtrunde. Mit Hilfe des Schlichters sei "in letzter Minute" ein Streik abgewendet worden. Nun sei der Weg frei für die immensen Aufgaben, die anstünden: Rund 400 000 Wohnungen müssten pro Jahr in Deutschland entstehen, die Auftragsbücher der Bauunternehmen seien voll.

Die Einigung sieht auch eine über den Bundesrahmentarifvertrag allgemein verbindliche Entschädigung für die oftmals langen Anfahrtszeiten der Beschäftigten zu ihren wechselnden Baustellen vor. Als Ausgleich für den zeitlichen Aufwand müssen die Firmen neben etwaigem Spritgeld ab 2023 Pauschalen zahlen, die nach der Entfernung vom Betriebssitz gestaffelt sind. Bei kürzeren Entfernungen mit täglicher Anfahrt sind laut IG BAU Pauschalen von anfangs zwischen 6 und 9 Euro vorgesehen. Bei nur gelegentlichen Heimfahrten über lange Strecken soll es für jede Einzelfahrt zwischen 9 und 39 Euro geben.

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber und Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Uwe Nostitz, betonte, dass der Abschluss in freien Verhandlungen und nicht durch einen Schlichterspruch zustandegekommen ist. "Wir haben uns bewusst für einen Tarifvorschlag in freien Verhandlungen entschieden, damit die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung bei den Mitgliedsverbänden liegt." Die Vizepräsidentin des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Jutta Beeke, betonte die lange Laufzeit, die in den Unternehmen für Planungssicherheit sorgen könne./ceb/hme/DP/men