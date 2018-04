ROUNDUP: Takeda erhöht Angebot für Shire

Weitere Suchergebnisse zu "Shire":

CAMEBRIDGE/OSAKA (dpa-AFX) - Der japanische Pharmakonzern Takeda hat sein Angebot für den irischen Rivalen Shire erhöht.



Wie Takeda am Freitag mitteilte, sei man nun bereit, 47 britische Pfund je Aktie zu zahlen. Aktionäre sollen 21 Pfund in bar und 26 Pfund in Form neu auszugebender Aktien erhalten. Die Shire-Aktie reduzierte ihre Verluste nach der Angebotserhöhung.

Takeda hatte zuvor 46,50 britische Pfund geboten. Auch war der Baranteil der alten Offerte niedriger, Takeda wollte den Kaufpreis zu 62 Prozent in Aktien bezahlen. Shire hatte das Angebot als zu niedrig abgelehnt.

Mit Shire würden sich die Japaner bei Krebsmedikamenten, Mitteln für den Verdauungstrakt und das Nervensystem stärker aufstellen. Takeda hat es vor allem auf Produkte abgesehen, die sich in der Spätphase wichtiger Tests befinden. Shire wäre die größte Übernahme in der Geschichte des japanischen Konzerns. Im vergangenen Jahr hatte Takeda 4,7 Milliarden US-Dollar für den US-Pharmahersteller Ariad hingeblättert.