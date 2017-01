ROUNDUP: Tabakkonzern BAT legt für Reynolds 49 Milliarden Dollar auf den Tisch

LONDON/WINSTON-SALEM (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) ist mit einem erhöhten Übernahmeangebot für Konkurrent Reynolds American doch noch zum Zug gekommen.



Beide Unternehmen hätten sich auf die Bedingungen zum Kauf der 57,8 Prozent der Reynolds-Anteile geeinigt, die noch nicht im Besitz von BAT seien, teilte BAT am Dienstag mit. Die Briten bieten den anderen Reynolds-Anteilseignern je Aktie 29,44 US-Dollar in bar plus 0,526 an der New Yorker Börse notierte Hinterlegungsscheine (ADR) für die eigene Aktie.

Die Offerte beläuft sich damit laut BAT auf 59,64 Dollar je Reynolds-Papier - das sind gut sechseinhalb Prozent mehr als der letzte Schlusskurs in New York von 55,97 Dollar - und insgesamt auf 49,4 Milliarden Dollar. Wie erwartet mussten die Briten damit tiefer in die Tasche greifen als zuvor geplant: Bereits im November hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass dem Reynolds-Management die ursprünglich gebotenen 47 Milliarden Dollar zu wenig seien.

Mit dem geplanten Zusammengehen der beiden Unternehmen rollt die Konsolidierungswelle in der Branche weiter. Die Zigarettenhersteller kämpfen mit einem nachlassenden Interesse an ihrem Hauptprodukt. Reynolds ist für BAT insbesondere wegen der US-Marktführerschaft bei E-Zigaretten attraktiv.