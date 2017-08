ROUNDUP: TAG Immobilien zapft Kapitalmarkt an

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat sich frisches Geld am Kapitalmarkt beschafft.



Eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis 2022 sei erfolgreich platziert worden, teilte der im MDax notierte Konzern am Mittwoch mit. Das Volumen der Anleihe beläuft sich auf 262 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen sind in etwa 14,6 Millionen neue oder bestehende TAG-Inhaberaktien ohne Nennwert ("Stammaktien") wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.

Das Geld will TAG Immobilien für "allgemeine Unternehmenszwecke" und die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten verwenden. Die Papiere wurden in einem beschleunigten Verfahren an institutionelle Anleger verkauft. "Durch diese Transaktion können wir deutlich höher verzinsliche Verbindlichkeiten zurückführen und unsere durchschnittlichen Fremdkapitalkosten wesentlich reduzieren", sagte Finanzchef Martin Thiel laut Mitteilung.

Die Schuldverschreibungen werden mit 0,625 Prozent pro Jahr verzinst. Begeben werden sollen die Titel am oder um den 1. September 2017./she/mne/stb/he