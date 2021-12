ROUNDUP: Symrise verlängert Vertrag mit Vorstandschef Bertram erneut vorzeitig

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise kann weiter auf die Dienste des langjährigen Vorstandschefs setzen. Der Aufsichtsrat habe den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Heinz-Jürgen Bertram erneut vorzeitig verlängert, teilte der seit September im Dax notierte Konzern am Mittwoch in Holzminden mit. Der Vertrag des langjährigen Konzernchefs laufe jetzt bis Ende 2025.

Bertram leitet Symrise seit August 2009, war davor aber schon viele Jahre im Unternehmen. Er führte den Konzern aus der Weltfinanzkrise und trieb das Wachstum seither beständig voran, auch mit vielen Übernahmen.

Symrise steht mittlerweile auf zwei Säulen: In der "Flavor & Nutrition" genannten Sparte produziert der Konzern Geschmacksstoffe für Lebensmittel und Getränke sowie Inhaltsstoffe für Tierfutter. Im Segment "Scent & Care" geht es vornehmlich um Düfte und Zusätze für Körperpflegeprodukte, Kosmetik und Reinigungsmittel.

Investoren schätzen den Manager sehr. Der Aktienkurs ist während seiner Amtszeit auf das Dreizehnfache gestiegen. In dem Jahr, in dem der neue Vertrag endet, wird Bertram 67 Jahre alt.

Analyst Thomas Swoboda von der französischen Bank Societe Generale hatte bereits vor geraumer Zeit darauf hingewiesen, dass der Vertrag von Bertram - wie nun geschehen - durchaus noch einmal verlängert werden könnte.

Als späteren "natürlichen" Nachfolger für Bertram sah Swoboda in seiner Studie Jean-Yves Parisot, der seit April 2021 das gesamte Flavor & Nutrition-Geschäft führt. Parisot hatte früher den Lieferanten in der Lebensmittel-, Tiernahrungs- und kosmetischen Industrie Diana geführt, den Symrise 2014 übernommen hatte, um seine Stellung in den Märkten zu stärken und die Aktivitäten in den Tierfuttermarkt hinein auszubauen./mis/zb/ngu