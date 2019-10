ROUNDUP/Sympathie für Hongkong: MeToo-Aktivistin in China festgenommen

GUANGZHOU (dpa-AFX) - Die bekannte chinesische #MeToo-Aktivistin Sophia Huang ist festgenommen worden.



Die Festnahme hat möglicherweise mit ihren Sympathien für die Demokratiebewegung in Hongkong zu tun. Die 31 Jahre alte Journalistin sei am 17. Oktober in der südchinesischen Metropole Guangzhou festgenommen worden, berichteten zwei Freunde am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Peking. Der Aktivistin werde vorgeworfen, "Streit angefangen und Ärger provoziert" zu haben, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post".

Mit dem Vorwurf werden in China häufig politisch unliebsame Personen oder Bürgerrechtler inhaftiert und zum Schweigen gebracht. Ihr drohen damit bis zu fünf Jahre Haft. Die Aktivistin hat vermutlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie während des Studiums in Hongkong einen Aufsatz über die prodemokratische Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion geschrieben hatte.

Die Journalistin, die auf Chinesisch Huang Xueqin heißt, ist eine zentrale Figur der #MeToo-Bewegung in China. Im Zuge der weltweiten Debatte im vergangenen Jahr über sexuelle Übergriffe von Männern hatte sie versucht, chinesische Frauen zu ermutigen, ihr Schweigen zu brechen. Die Bewegung löste Diskussionen an Universitäten, in Medien und Unternehmen aus. Die Aktivistin und eine Gruppe feministischer Freunde halfen Opfern sexueller Belästigung und brachten Petitionen an Universitäten in Umlauf, Mechanismen einzurichten, mit denen gegen solche Behelligungen vorgegangen werden kann.

Huang wurde eine begehrte Interviewpartnerin internationaler Medien. Sie sprach auch mehrfach mit der dpa in Peking. Sie glaubte an einen nicht konfrontativen Ansatz, der in China eher zu Erfolgen führen könne. "Wir versuchten, das Problem freundlich und angemessen anzusprechen, um die Regierung nicht zu verärgern und sie nicht allzu sehr herauszufordern", sagte Huang damals der dpa. "Manchmal ist es in Ordnung, etwas Kritik zu üben, aber nicht zu viel. Wo ist die Grenze? Ich weiß es nicht. Du weißt es erst, wenn du sie berührst."

Zuletzt studierte Huang in Hongkong Rechtswissenschaften. Sie wollte in diesem Herbst ein volles Studium mit einem Stipendium an der Hongkong Universität aufnehmen. Nur um den notwendigen Papierkram dafür zu erledigen, war sie vorübergehend zu ihrer Familie nach Guangzhou zurückgekehrt, wo sie jetzt von der Polizei abgeholt wurde.

Ihre Festnahme spiegelt die verstärkte Verfolgung von Chinesen wider, die Unterstützung für die Demonstrationen in Hongkong zeigen. "In den vergangenen Wochen sind mehr und mehr Aktivisten, Autoren und einfache Bürger in China festgenommen oder von den Behörden belästigt worden, weil sie friedlich ihre Unterstützung für die Hongkonger Proteste geäußert haben", sagte Wang Yaqiu, Forscherin der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch in Hongkong.

Die chinesische Regierung befürchte, dass die Proteste in Hongkong auch die Menschen in China inspirieren könnten. "Jeder Ausdruck von freiheitlichen oder demokratische Ideen ist eine Gefahr für ihre Macht", sagte Wang./lw/DP/zb