ROUNDUP: Strafe zehrt bei Großbank ING am Gewinn - Tagesgeschäft wirft mehr ab

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat wegen der Strafe in einem Geldwäsche-Vergleich im Sommer einen Gewinneinbruch erlitten.



Unter dem Strich stand wegen der Zahlung in Vergleich mit der niederländischen Regierung im dritten Quartal ein Gewinn von 776 Millionen Euro und damit 44 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Das operative Geschäft lief hingegen besser als von Analysten erwartet.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Kurz nach Handelsstart in Amsterdam legte der Kurs der ING-Aktie am Morgen um knapp sechs Prozent zu. Das Papier forcierte damit die jüngste Erholung - auf Jahressicht ist das Papier aber immer noch deutlich im Minus.

Das Tagesgeschäft entwickelte sich für die Bank überraschend gut. Der um Sondereffekte wie die Strafzahlung bereinigte Gewinn vor Steuern lag mit 2,1 Milliarden Euro rund 6,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die gesamten Erträge wuchsen um rund fünf Prozent Prozent auf mehr als 4,6 Milliarden Euro. Auch der Zinsüberschuss legte trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase leicht zu.

Teuer schlug hingegen die Strafe im Zusammenhang mit Geldwäsche zu Buche. Die ING hatte sich Anfang September mit den Niederlanden wegen der zu laschen Kontrolle und des damit einhergehenden Geldwäscheverdachts auf die Zahlung von 775 Millionen Euro geeinigt.

Bei der Zahl der Kunden hatte die Bank Positives und Negatives zu vermelden. So wuchs die Zahl derjenigen, die ihr Hauptkonto bei der ING haben, im dritten Quartal um 200 000 auf 12,2 Millionen. Insgesamt kam sie Ende September im Privatkundengeschäft damit auf 38 Millionen Kunden - rund 200 000 weniger als noch zur Jahresmitte.

ING ist stark aufs Privatkundengeschäft ausgerichtet und wurde deshalb weniger von der Flaute an den Finanzmärkten in Mitleidenschaft gezogen als andere Großbanken. Bankchef Ralph Hamers setzt stark auf Digitalisierung. Dadurch und mit Einsparungen, auch durch Stellenstreichungen, will er die Phase rekordniedriger Zinsen überstehen, die sich in alle Bankbilanzen gefressen hat.

Im Deutschland-Geschäft, wo der Konzern vor allem mit seiner Direktbank ING DiBa vertreten ist, legte der Gewinn im Sommerquartal um 16 Prozent auf 253 Millionen Euro zu. Neben der Direktbank gehört hierzulande unter anderem die Baufinanzierungsplattform Interhyp zum ING-Konzern.

Das Kürzel DiBa soll zumindest beim Logo des Unternehmens bald Geschichte sein. Ab November will die Direktbank nur noch unter dem Namen ihres Mutterkonzerns ING auftreten, wie sie im Sommer ihren Kunden mitgeteilt hatte. Zuletzt stand aber noch der DiBa-Schriftzug auf der Website./stw/zb/fba