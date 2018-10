ROUNDUP: Stimmung in Industriebetrieben fällt auf 2-Jahres-Tief

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im September den zweiten Monat in Folge eingetrübt und ist auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen.



Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex gab um 1,4 Punkte auf 53,2 Zähler nach, wie das Institut am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung hatte Markit 53,3 Punkte gemeldet. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet. Vor dem Hintergrund jüngster Handelskonflikte warnte Markit vor einer weiteren Verschlechterung der Stimmung.

Der aktuelle Indexwert fiel auf den tiefsten Stand seit September 2016. Allerdings hält er sich über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit nach wie vor ein wirtschaftliches Wachstum in den Industriebetrieben der Eurozone.

In den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben jeweils eingetrübt. In Italien ist der Stimmungsindikator bis auf die Expansionsschwelle von 50 Punkten zurückgefallen und damit auf den tiefsten Stand seit August 2016.

Auch jüngste Wachstumsdaten aus der Eurozone und einzelnen Euroländern zeigen mittlerweile ein schwächeres Wirtschaftswachstum seit Jahresbeginn. Die meisten Volkswirte rechnen aber nicht mit einem harten Konjunktureinbruch, sondern eher mit einer geringeren Wachstumsdynamik.

"Die Eurozone-Industrie hat im September noch einen Gang heruntergeschaltet. Seit dem Boom zum Jahresanfang ist der Sektor rasant abgekühlt", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson die aktuellen Daten. Als Gründe nannte der Experte Handelskonflikte mit der Einführung von Zöllen, zunehmende politische Unsicherheiten und steigende Preise.

"Und die Zukunftsindikatoren deuten darauf hin, dass das Schlimmste erst noch kommt", warnte Williamson. Er verwies darauf, dass die Geschäftsaussichten auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen seien.

Die Daten im Überblick:

^Region/Index September Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 53,2 53,3 53,3 54,6

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 53,7 53,7 53,7 55,9

FRANKREICH

Verarb. Gew. 52,5 52,5 52,5 53,5

ITALIEN

Verarb. Gew. 50,0 50,2 --- 50,1

SPANIEN

Verarb. Gew. 51,4 52,6 --- 53,0°

(Angaben in Punkten)

