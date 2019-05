ROUNDUP: Stimmung bei Dienstleistern in der Eurozone sinkt leicht

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter Dienstleistern in der Eurozone hat sich im April etwas eingetrübt.



Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 0,5 Punkte auf 52,8 Zähler, wie das Institut am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 52,5 Punkte ermittelt worden.

Enttäuschend fielen die Daten in Italien und Spanien aus. In beiden Ländern war der Rückgang stärker als erwartet, es wird keine Erstschätzung durchgeführt. In Deutschland fiel der Anstieg etwas stärker als zunächst ermittelt aus. In Frankreich wurde der Anstieg aus der Erstschätzung bestätigt. Der Indikator liegt dort wieder über der Marke von 50 Punkten und signalisiert daher wieder ein Wachstum des Dienstleistungssektors.

Der Gesamtindex, der auch die Industrie umfasst, sank in der Eurozone um 0,1 Punkte auf 51,5 Zähler. In einer ersten Schätzung waren 51,3 Punkte ermittelt worden. "Die finalen Daten zum Eurozone Composite Index fielen zwar etwas höher aus als die Vorabschätzung, sie signalisieren allerdings eine leichte Abkühlung zu Beginn des zweiten Quartals 2019 und dass die Wirtschaft eigentlich weiterhin nur so vor sich hindümpelte", kommentierte Chris Williamson, Chefökonom bei IHS Markit. Die Daten deuteten auf ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal hin.

Die Zahlen aus der Industrie hatten im April im Gegensatz zum Dienstleistungssektor zugelegt. Allerdings liegt der Wert für die Industrie immer noch unter der Marke von 50 Punkten. Es wird also in der Industrie ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt, während der Dienstleistungssektor weiter wächst. Die Industrie leidet vor allem unter der Abkühlung der Weltkonjunktur. Die endgültigen Industriedaten wurden bereits am Freitag veröffentlicht.

An den Finanzmärkten spielten die Daten keine große Rolle.

^Region/Index April Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,5 51,3 51,3 51,6

Verarb. Gew. 47,9 47,8 47,8 47,5

Dienste 52,8 52,5 52,5 53,3

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 44,4 44,5 44,5 44,1

Dienste 55,7 55,6 55,6 55,4

FRANKREICH

Verarb. Gew. 50,0 49,6 49,6 49,7

Dienste 50,5 50,5 50,5 49,1

Italien

Verarb. Gew. 49,1 47,8 --- 47,8

Dienste 50,4 51,8 --- 53,1

Spanien

Verarb. Gew. 51,8 51,2 --- 50,9

Dienste 53,1 55,1 --- 56,8°

(in Punkten)

