ROUNDUP: Stimmung bei Dienstleistern in der Eurozone hellt sich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt.



Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex für den Sektor stieg um 1,4 Punkte auf 55,2 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung wurden noch 55,0 Punkte ermittelt. Es ist der erste Anstieg des stark beachteten Indikators nach vier Rückgängen in Folge.

Damit steigt der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone von 54,1 Punkten im Vormonat auf 54,9 Punkte. In einer ersten Erhebung waren noch 54,8 Punkte ermittelt worden. Auch hier ist es der erste Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. Diese Entwicklung hatte bei vielen Beobachtern Furcht vor einem konjunkturellen Abschwung ausgelöst. Die Zahlen für die Industrie wurden bereits am Montag veröffentlicht. Dort war der Indikator auf ein Eineinhalb-Jahrestief gesunken. Die Indizes liegen mit jeweils mehr als 50 Punkten klar über der Wachstumsschwelle.

In den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone verbesserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor. In Frankreich wurde der Wert aus der ersten Schätzung aber nach unten revidiert, in Deutschland dagegen nach oben revidiert. In Deutschland wurde der höchste Wert seit vier Monaten erreicht.

Positiv überrascht hat Italien, wo der Indikator entgegen den Erwartungen zulegte. In Spanien sank der Wert hingegen überraschend deutlich. In Italien und Spanien wird keine erste Schätzung durchgeführt.

"Das Wachstum der Eurozone hat im Juni wieder an Dynamik gewonnen und rundet damit ein respektables zweites Quartal 2018 ab", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei IHS Markit die Daten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sollte im zweiten Quartal um 0,5 Prozent zum Vorquartal zulegen. Er sieht jedoch auch Risiken. So sorgten die Handelskonflikte für Nervosität in der Industrie. Den Dienstleistungssektor verunsicherten eher innenpolitische Gründe.

^Region/Index Juni Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 54,9 54,8 54,8 54,1

Verarb. Gew. 54,9 55,0 55,0 55,5

Dienste 55,2 55,0 55,0 53,8

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 55,9 55,9 55,9 56,9

Dienste 54,5 53,9 53,9 52,1

FRANKREICH

Verarb. Gew. 52,5 53,1 53,1 54,4

Dienste 55,9 56,4 56,4 54,3

ITALIEN

Verarb. Gew. 53,3 52,5 --- 52,7

Dienste 54,3 53,3 --- 53,1

SPANIEN

Verarb. Gew. 53,4 53,6 --- 53,4

Dienste 55,4 56,2 --- 56,4°

(in Punkten)

