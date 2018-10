ROUNDUP: Steuerrabatt für EM 2024? Bisher zwölf ähnliche Fälle

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat bisher zwölf Mal bei der Bewerbung um sportliche Großereignisse einem Steuerrabatt zugestimmt, um Ereignisse wie eine Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland zu holen.



"In acht dieser Fälle hat Deutschland dann auch den Zuschlag für die Austragung der Veranstaltung erhalten", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur und verwies auch auf eine detaillierte Regierungsantwort jüngst an die FDP-Fraktion.

Darin wird betont: "Die Bundesregierung akzeptiert in gewissen Grenzen die Forderung internationaler Sportverbände nach Steuerbefreiungen." Eine Harmonisierung bei der Besteuerung solcher Sportgroßereignisse sei in Europa derzeit kaum durchzusetzen.

Auch für die Bewerbung um die Fußball-Europameisterschaft 2024, bei der Deutschland sich am Ende gegen die Türkei durchsetzte, wurden viele Regierungsgarantien abgegeben. Die Frage, ob und in welchem Umfang Steuerzusagen gemacht wurden, blieb auf dpa-Anfrage mit Verweis auf das Steuergeheimnis unbeantwortet. Auch die Frage, wie hoch die Steuerausfälle durch die acht Großereignisse bisher waren, bei denen es zu Nachlässen kam, konnte das Haus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht beantworten: "Dazu haben wir keine Daten".

Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass auch im Fall der EM 2024 der europäische Fußballverband Uefa mit Rabatten rechnen kann. Voraussetzung für einen Steuererlass oder eine Pauschalregelung ist nach § 50 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes ein besonderes öffentliches Interesse. Das betreffe insbesondere Veranstaltungen, um deren Ausrichtung ein internationaler Wettbewerb stattfindet - also bei denen es zwei oder mehr Bewerber gibt.

Für die erfolgreiche Bewerbung eines nationalen Sportverbandes komme es auf viele verschiedene Umstände an, "zu denen unter anderem auch Steuergarantien gehören können", betonte das Bundesfinanzministerium auf dpa-Anfrage. "Daher haben tatsächlich abgegebene Steuergarantien sicherlich einen gewissen Anteil an einer erfolgreichen Bewerbung; sie dürften aber nicht allein ausschlaggebend für den Erfolg sein."

In einer Bilanz zur Fußball-WM 2006 verwies die Bundesregierung auf die deutlich gestiegene Zahl an Übernachtungen in Deutschland, allein 41,5 Millionen im Juli 2006, und entsprechend höhere Einnahmen im Land durch das Großereignis, so habe der Einzelhandel den direkten Impuls durch WM-Geschäft auf rund zwei Milliarden Euro beziffert./ir/DP/jha