ROUNDUP: Starkes erstes Halbjahr im deutschen Inlandstourismus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus hält Kurs auf ein weiteres Rekordjahr.



Die Zahl der Übernachtungen von Reisenden aus dem In- und Ausland stieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 214 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. "Nie war Deutschland als Reiseland sowie Kongress- und Tagungsstandort attraktiver", sagte Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes laut Mitteilung.

Das schöne Wetter seit April habe noch mehr Menschen Lust auf Urlaub im eigenen Land gemacht, erläuterte Zöllick. "Nach dem deutlichen Anstieg bei den Übernachtungen im ersten Halbjahr steuert die Hotellerie in Deutschland auf das neunte Rekordjahr in Folge zu."

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg im ersten Halbjahr um 5 Prozent auf 38,6 Millionen. Reisende aus dem Inland mieteten sich 175,4 Millionen Mal in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten (plus 4 Prozent) ein.

Im Juni blieb die Zahl der Gästeübernachtungen gegenüber über dem Vorjahresmonat mit 46,2 Millionen allerdings nahezu unverändert. 2017 hatte die Branche das achte Jahr in Folge einen Übernachtungsrekord verzeichnet./mar/DP/jha