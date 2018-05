ROUNDUP: Starker Euro bremst BASF - Ausblick hat auch nach Chefwechsel Bestand

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF hat zum Jahresanfang den starken Euro zu spüren bekommen.



Der Umsatz ging deshalb im ersten Quartal im Jahresvergleich um ein Prozent auf knapp 16,7 Milliarden Euro zurück, wie das Dax-Unternehmen am Freitag zur Hauptversammlung in Mannheim mitteilte. Deutlich negative Währungseffekte hätten den Zuwachs durch Preiserhöhungen und gesteigerte Mengen komplett aufgezehrt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im ersten Quartal um zwei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet.

"Das erste Quartal 2018 verlief erfreulich, wir sind gut in das Jahr gestartet", sagte der scheidende Unternehmenschef Kurt Bock. Mit Ablauf der Hauptversammlung übernimmt der derzeitige stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Technologiechef Martin Brudermüller das Ruder bei BASF. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Bock.

Weiterhin will der Chemiekonzern 2018 beim operativen Gewinn um bis zu zehn Prozent zulegen. "Dies ist anspruchsvoll, denn 2017 war ein sehr gutes Jahr für BASF", fügte Bock hinzu. Im vergangenen Jahr hatten die Ludwigshafener mit 8,3 Milliarden Euro das Ergebnis um fast ein Drittel gesteigert. Beim Umsatz peilt BASF mit seinen insgesamt rund 115 000 Mitarbeitern einen Zuwachs um bis zu 5 Prozent an. Das wäre ein Anstieg auf 67,7 Milliarden Euro.

Während es im ersten Quartal für den Chemiekonzern bei Basischemikalien sowie im Öl- und Gasgeschäft deutlich besser lief, machten BASF in den Spezialchemie-Sparten Performance Products und Functional Materials & Solutions erneut gestiegene Rohstoffpreise zu schaffen. In ersterem Geschäftsbereich fasst BASF etwa Vitamine, Lebensmittelzusatzstoffe sowie Inhaltsstoffe für Pharmazeutika und Kosmetik zusammen. Zum zweiten Geschäftsbereich gehören Katalysatoren, Bauchemikalien und Fahrzeuglacke. Auch im Agrochemiegeschäft verdiente BASF unter anderem wegen höherer Fixkosten deutlich weniger.

Nach Steuern und Anteilen Dritter blieb ein Gewinn von knapp 1,7 Milliarden Euro übrig. Das waren aufgrund höherer Steuerzahlungen unter anderem in Norwegen zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Der neue BASF-Chef Brudermüller will den Konzern stärker in der E-Mobilität aufstellen und weitere Innovationen anschieben. Zugleich strebt er keinen fundamentalen Kurswechsel an. BASF werde "evolutionär" weiterentwickelt, sagte er vor wenigen Tagen. "Alles andere wäre auch sonderbar." Schließlich habe er die Entwicklung schon in den letzten elf Jahren als Vorstand mitgetragen.

BASF ist schon seit längerem dabei, Geschäftsbereiche mit anderen Unternehmen zusammenzulegen oder Bereiche mit Zukäufen zu stärken. Erst am Donnerstag kündigten der Konzern an, ihre Geschäfte mit Papier- und Wasserchemikalien mit denen des US-Spezialchemikalienherstellers Solenis zusammenbringen zu wollen. Auch will das Unternehmen seine Öl- und Gastochter Wintershall mit der früheren RWE-Sparte Dea verschmelzen und später an die Börse bringen. BASF und der Dea-Eigner LetterOne des russischen Milliardärs Michail Fridman führen Gespräche. Ob es soweit kommt, ist aber laut Brudermüller noch nicht sicher.