ROUNDUP: Starke Quartalszahlen treiben Nike-Aktie auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

BEAVERTON (dpa-AFX) - Der US-Sportartikelriese Nike ist im Heimatmarkt Nordamerika wieder auf Wachstumskurs - das versetzt Anleger in Euphorie.



Die Aktie des Adidas -Konkurrenten schoss am Freitag zum Handelsstart um mehr als elf Prozent in die Höhe und erreichte ein neues Rekordhoch bei fast 80 Dollar. Am Vorabend hatte Nike überraschend starke Quartalszahlen und einen optimistischen Geschäftsausblick vorgelegt. Zusätzlich versüßt wurde Anlegern der Finanzbericht mit einem massiven Aktienrückkaufprogramm.

Im vergangenen Geschäftsquartal (bis Ende Mai) steigerte Nike die Erlöse dank vieler Produktneuheiten und einer starken internationalen Absatzentwicklung - insbesondere in China - im Jahresvergleich um kräftige 13 Prozent auf 9,8 Milliarden US-Dollar. In Nordamerika, wo sich Nike seit längerem schwertut, aber den größten Teil seiner Einnahmen erzielt, gab es einen Umsatzanstieg von drei Prozent. Es war das erste Plus seit einem Jahr. Nike kämpft im Heimatmarkt mit scharfer Konkurrenz durch Rivalen wie Adidas und Under Armour.

Auch der Gewinn übertraf die Erwartungen der Analysten im abgelaufenen Quartal klar. Unterm Strich blieben 1,1 Milliarden Dollar hängen, 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vorstandschef Mark Parker zeigte sich zufrieden und strich die Rückkehr zum Wachstum im Heimatmarkt als besonderen Erfolg heraus. Für das neue Geschäftsjahr hob er den Ausblick an und stellte beim Umsatz eine Wachstumsrate im hohen einstelligen Bereich in Aussicht.

Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr brach Nikes Gewinn um 54 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar ein, was jedoch vor allem an einer enormen Abschreibung aufgrund neuer US-Steuergesetze lag. Beim Umsatz gab es einen sechsprozentigen Zuwachs auf 36,4 Milliarden Dollar. Bei den Anlegern kam neben den Geschäftszahlen auch gut an, dass Nike für die kommenden vier Jahre ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 15 Milliarden Dollar ankündigte./hbr/DP/she