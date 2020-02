ROUNDUP: Stahlarbeiter dringen auf EU-Hilfe für klimaneutrale Produktion

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gewerkschafter der IG Metall haben in Brüssel EU-Hilfen für eine klimaneutrale Stahlproduktion gefordert.



Wenn man das Eisenerz in der Stahlerzeugung mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien statt mit Kokskohle erhitzen würde, ließen sich 95 Prozent des Kohlendioxidausstoßes einsparen, sagte Heiko Reese vom Stahlbüro der Gewerkschaft am Montag. Die EU solle im Rahmen ihres sogenannten Green Deal "auf jeden Fall" bei Forschung und Investitionen helfen, diese Technik in großem Stil einzuführen.

"Für eine klimaneutrale Stahlproduktion sind Investitionen nötig, die die Stahlindustrie allein nicht stemmen kann", sagte Reese. Man spreche von 30 Milliarden Euro allein in Deutschland. Damit lasse sich aber viel erreichen, weil die Stahlwerke rund 30 Prozent aller CO2-Emissionen der deutschen Industrie ausstießen. Nötig sei auch entsprechende Infrastruktur, um Strom oder Wasserstoff zu den Stahlstandorten zu transportieren.

Die Gewerkschafter drangen auf Tempo bei den EU-Vorgaben. "In ein bis anderthalb Jahren müssen konkrete Politikinstrumente auf dem Tisch liegen", sagte Reese der Deutschen Presse-Agentur nach einem Gespräch mit dem Kommissionsvizepräsidenten Frans Timmermans. Timmermans stimmte dem zu: "Es ist klar, dass wir keine Zeit zu verlieren haben, um in saubere Lösungen für die Stahlbranche zu investieren, um eine weltweit führende Rolle zu übernehmen." Die Herausforderung sollte zu einer Chance für Europa werden, ohne dass jemand zurückgelassen werde, ließ Timmermans nach dem Treffen mitteilen.

IG-Metaller aus dem Saarland waren in Etappen zu Fuß die rund 350 Kilometer von Völklingen nach Brüssel marschiert, um Timmermans ihre Forderungen zu überreichen. Eine geplante Demonstration von Stahlkochern war wegen des stürmischen Wetters kurzfristig abgesagt worden, sagte Reese. Dennoch seien rund 70 Metaller nach Brüssel gereist, um ihren Forderungen vorzutragen./ff/DP/nas