ROUNDUP: Stada sieht Vorwürfe gegen Ex-Vorstände fast ausgeräumt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Arzneihersteller Stada sieht schwere Vorwürfe gegen frühere Vorstände als weitgehend unbegründet an.



Der Konzern habe alle juristischen Register gezogen und nun Anschuldigungen von Ex-Aufsichtsratschef Carl Ferdinand Oetker auf der Hauptversammlung im vergangenen Sommer nahezu ausgeräumt, sagte Konzernchef Claudio Albrecht auf der Hauptversammlung am Mittwoch.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt hätten ergeben, dass "keine Hinweise auf Betrugsdelikte, Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen, Marktmanipulation oder Insiderhandel, auf Unterschlagung, Begünstigung, Diebstahl, Korruption oder eine persönliche Bereicherung zulasten von Stada gefunden worden sind", sagte der Konzernchef in Frankfurt.

Stada habe die Staatsanwaltschaft im Dezember eingeschaltet und interne Untersuchungen zweier Anwaltskanzleien komplett geteilt, betonte Albrecht. Nur ein Ermittlungsverfahren gegen zwei nicht genannte Personen werde fortgesetzt. Dabei hoffe man auf Einstellung.

Kreisen zufolge geht es dabei um einen Audi Q5, den der langjährige Konzernchef Hartmut Retzlaff einem Berater geschenkt hat. Den Schaden beglich er später aus eigener Tasche. Zudem sei einem Manager unerlaubterweise ein Porsche als Dienstwagen gewährt worden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wollte sich dazu nicht äußern.

Zu prüfen ist laut Albrecht zudem, ob es im Management gesellschaftsrechtliche Pflichtverletzungen gegeben habe. Daher solle die Entlastung von Ex-Konzernchef Matthias Wiedenfels und Ex-Finanzchef Helmut Kraft erneut vertagt werden. Mit einem solchen Schritt sprechen Aktionäre dem Management das Vertrauen aus.

Oetker hatte auf der Hauptversammlung 2017 Retzlaff, Wiedenfels und Kraft Beraterverträge ohne Gegenleistungen sowie Unregelmäßigkeiten im Asiengeschäft und Verstöße gegen Rechtsvorschriften vorgeworfen. Wirbel gab es auch um Markenrechte an der Sonnenmilch Ladival, die Retzlaff verkauft hatte. Stada will diese nun zurück erwerben. Die Entlastung der Manager wurde damals vertagt. Wiedenfels hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Stada hat ein turbulentes Jahr erlebt. Während des Übernahmeringens mit Bain und Cinven lieferten sich Oetker und Wiedenfels einen Machtkampf. Im Zuge dessen trat Wiedenfels ab, Vorstandschefs gaben sich bei Stada die Klinke in die Hand. Auch Albrecht, von vornerein als Übergangschef angetreten, macht im September Platz für Peter Goldschmidt vom US-Konzern Sandoz.

Peter Barth vom Anlegerschutzverein DSW bezeichnete Aufsichtsrat und Vorstand als "Marionette" der Finanzinvestoren, die rund zwei Drittel an Stada halten. Der Konzern habe mit dem Machtkampf zwischen Wiedenfels und Oetker eine "einmalige Zerfleischung" erlebt. Er kritisierte, dass Ex-Aufsichtsratschef Oetker trotz der noch laufenden Untersuchung entlastet werden solle.

Barth monierte auch die Dividende für 2017 von 11 Cent - weniger als ein Sechstel als im Vorjahr. "So etwas Unverfrorenes haben wir selten gesehen." Albrecht hatte die Kürzung mit höheren Investitionen in Stada gerechtfertigt. Er will Stada mit Nachahmerprodukten, rezeptfreien Medikamenten und Spezialpharmazeutika neu aufstellen.