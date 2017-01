ROUNDUP: Software AG verfehlt Ziel in Wachstumssparte - Marge zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG kommt im wichtigen Geschäft mit Integrationssoftware weiter nicht so schnell voran wie geplant.



Im vergangenen Jahr verfehlte die DBP genannte Wachstumssparte die gesetzten Umsatzziele, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mitteilte.

Für 2017 nimmt das Unternehmen einen neuen Anlauf - um Währungseffekte bereinigt soll das Geschäft um 5 bis 10 Prozent wachsen. 2016 blieb die Software AG hier mit 3 Prozent unter ihrer Zielvorgabe.

MARGE AUF NEUEM HÖCHSTSTAND - AKTIE GIBT DENNOCH NACH

Die viel beachtete um Sondereffekte bereinigte operative Marge (Ebita) stieg 2016 zwar um 1,5 Prozentpunkte auf einen Höchststand bei 31,2 Prozent. Die Aktie rutschte kurz nach Handelsstart um 5,7 Prozent ab, lag zuletzt aber nur noch mit rund 0,7 Prozent im Minus. Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank sah die Ergebnisse des vierten Quartals am unteren Ende der Erwartungen. Der Ausblick liege im Rahmen seiner Schätzungen.

Die zum Wachstumstreiber erklärte DBP-Sparte blieb im Schlussquartal etwas hinter den vom Unternehmen selbst veröffentlichten Analystenschätzungen zurück. Die seit längerem unter Druck stehende Datenbanksparte (A&N) blieb auf Schrumpfkurs, so dass der Gesamtumsatz im zurückliegenden Jahr sogar leicht zurückging auf 871,8 Millionen Euro. Unter dem Strich verdienten die Darmstädter mit 140,4 Millionen Euro knapp mehr als im Vorjahr.

JAHRESPROGNOSEN WIE ZULETZT

Bei den Unternehmenszielen für 2017 bleibt sich das Management um Vorstandschef Karl-Heinz Striebich und Finanzchef Arnd Zinnhardt treu: Bei der wichtigen operativen Marge traut sich die Software AG erneut 30,5 bis 31,5 Prozent zu. Der Erlös im angestammten Datenbankgeschäft dürfte um 2 bis 6 Prozent zurückgehen./ees/men/stb