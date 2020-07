ROUNDUP: Söder fordert Corona-Testpflicht an deutschen Flughäfen

MÜNCHEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder fordert eine Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer an allen deutschen Flughäfen.



"Wir brauchen (auch) dringend auf Dauer verpflichtende Tests an den Flughäfen, insbesondere aus Risikogebieten. Da glaube ich reicht die Quarantäne alleine nicht aus. Da wäre ein Test direkt am Flughafen sinnvoll", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag in Nürnberg. Söder betonte, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung in der Frage geben müsse.

"Ich glaube, wir brauchen dafür jetzt rasche Grundlagen. Das Wichtigste ist aber, dass wir mal klären, ob es verpflichtend ist oder nicht", sagte Söder. Er sei der Meinung, dass der Schutz der Bevölkerung an oberster Stelle stehen solle. Mit Blick auf die in einigen Bundesländern bereits endenden Sommerferien sei es wichtig, "Tempo zu machen". Er hoffe nicht, dass es in einigen Fällen bereits zu spät sei, da hier die Menschen bereits aus den Urlaubsregionen zurückkehrten, es aber noch keine Tests gebe.

Für Bayern kündigte Söder zudem an, dass am Dienstag das Kabinett bereits die Corona-Tests auf freiwilliger Ebene für Flughäfen im Freistaat beschließen werde. Zugleich gebe es Überlegungen, auch für Rückkehrer in Autos auf den Straßen Test-Zentren zu eröffnen. Sorge würden ihm aber nicht nur rückkehrende Urlauber machen, sondern auch die anderen Heimkehrer aus europäischen Ländern und der Türkei.

"Ob verpflichtend oder freiwillig: Ein Einmaltest auf Covid-19 für Urlaubsrückkehrer am Flughafen ist zu wenig, da er nicht den möglichen Infektionszeitpunkt während der letzten Ferientage abdeckt", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Dominik Spitzer. Die Inkubationszeit des Coronavirus betrage bis zu 14 Tage. "Der deutsche Durchschnittsurlauber verbringt dagegen 13 Tage in seinem Haupturlaub. Daher sollten alle Urlaubsrückkehrer nach 7 und 14 Tagen zwei weitere Tests durchführen lassen - insbesondere bei Negativbefund."/had/DP/eas